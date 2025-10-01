Agro Care lanza su proyecto en Soria que creará 1.000 empleos y busca vivienda para sus trabajadores

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La sala de comisiones de la Diputación provincial de Soria ha acogido este miércoles la presentación del proyecto de inversión que quiere llevar a cabo la empresa Agro Care en el entorno del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA), en el municipio de Garray.

La institución provincial ha invitado, en nombre de la empresa, a algunos municipios para que asistieran a la presentación del proyecto y conocieran las posibilidades que el mismo ofrece, según ha informado en un comunicado la institución provincial.

En una primera toma de contacto, se ha invitado a los responsables municipales de Soria capital, Almarza, Quintana Redonda, Tardelcuende, Berlanga de Duero, Los Rábanos, Almazán, Lubia y Golmayo.

La empresa de capital holandés ha detallado su proyecto que consiste en la producción intensiva en invernaderos y tecnología innovadora con altos rendimientos de tomates durante todo el año, con control climático, reciclaje de agua e iluminación led de bajo consumo para mejorar la producción y ser más eficientes.

Las necesidades que presenta este proyecto inversor se centran en conseguir en torno a 160 hectáreas, donde construir los invernaderos, cercanos al calor y CO2 de la planta cogeneradora, así como disponer de una potencia eléctrica elevada que dé servicio a toda esta gran instalación y, sobre todo, contar con una mano de obra necesaria para llevar a cabo todos los trabajos previstos, que supondría un volumen de más de un millar de personas, de las cuales 150 serían empleos cualificados.

Los responsables de la empresa, presentes en la reunión, han destacado "la voluntad de poder afrontar la construcción de viviendas para los trabajadores, tanto en la capital como en los municipios de la provincia, con el objetivo de favorecer el asentamiento e integración de esta nueva población", detalla la Diputación en un comunicado.

La empresa valora poder ofrecer vivienda y trabajo, así como un sistema de transporte que acerque hasta la explotación agraria a los operarios en sus diferentes turnos laborales.

Los munícipes presentes se han interesado por conocer los pormenores del proyecto, que les ha sido explicado de forma detallada, al igual que sobre las condiciones que deben tener los terrenos urbanos para albergar las futuras construcciones, así como las características de las mismas.

Después de este primer encuentro, se ha abierto un periodo de consultas para que se vayan posicionando los diferentes ayuntamientos y conocer su interés en ser parte de este proyecto, albergando en su municipio las iniciativas urbanísticas que acojan a los trabajadores de esta empresa agroalimentaria.

El presidente de la Diputación y alcalde de Golmayo, Benito Serrano, ha subrayado el gran reto al que se enfrenta la provincia con este enorme proyecto, y que esta decisión debe ser compartida entre todos, como hoy se ha puesto de manifiesto en la reunión. “Hemos puesto sobre la mesa si Soria está preparada para albergar este proyecto. Es una pregunta que debemos contestar entre todos. Si somos capaces de ofrecer tierra, agua, luz y además un empleo digno para más de un millar de personas asociado a una vivienda para hacer que crezca la provincia de Soria, con el compromiso de todos”.