El pasacalles de la Banda de Música inicia las fiestas de San Saturio 2025: las fotos

La ciudad vivirá ahora cinco jornadas de celebraciones ininterrumpidas, en las que la música, los toros, el deporte y los actos religiosos serán los grandes protagonistas.

La banda inició su recorrido en la Plaza Mayor terminando con un concierto en Mariano Granados.MonteseguroFoto Pasacalles de la Banda Municipal de Soria

La banda inició su recorrido en la Plaza Mayor terminando con un concierto en Mariano Granados.MonteseguroFoto Pasacalles de la Banda Municipal de Soria

La banda inició su recorrido en la Plaza Mayor terminando con un concierto en Mariano Granados.MonteseguroFoto Pasacalles de la Banda Municipal de Soria

La banda inició su recorrido en la Plaza Mayor terminando con un concierto en Mariano Granados.MonteseguroFoto Pasacalles de la Banda Municipal de Soria

La banda inició su recorrido en la Plaza Mayor terminando con un concierto en Mariano Granados.MonteseguroFoto Pasacalles de la Banda Municipal de Soria

La banda inició su recorrido en la Plaza Mayor terminando con un concierto en Mariano Granados.MonteseguroFoto Pasacalles de la Banda Municipal de Soria

La banda inició su recorrido en la Plaza Mayor terminando con un concierto en Mariano Granados.MonteseguroFoto Pasacalles de la Banda Municipal de Soria

La banda inició su recorrido en la Plaza Mayor terminando con un concierto en Mariano Granados.MonteseguroFoto Pasacalles de la Banda Municipal de Soria

La banda inició su recorrido en la Plaza Mayor terminando con un concierto en Mariano Granados.MonteseguroFoto Pasacalles de la Banda Municipal de Soria

La banda inició su recorrido en la Plaza Mayor terminando con un concierto en Mariano Granados.MonteseguroFoto Pasacalles de la Banda Municipal de Soria

La banda inició su recorrido en la Plaza Mayor terminando con un concierto en Mariano Granados.MonteseguroFoto Pasacalles de la Banda Municipal de Soria

La banda inició su recorrido en la Plaza Mayor terminando con un concierto en Mariano Granados.MonteseguroFoto Pasacalles de la Banda Municipal de Soria

La banda inició su recorrido en la Plaza Mayor terminando con un concierto en Mariano Granados.MonteseguroFoto Pasacalles de la Banda Municipal de Soria

La banda inició su recorrido en la Plaza Mayor terminando con un concierto en Mariano Granados.MonteseguroFoto Pasacalles de la Banda Municipal de Soria

La banda inició su recorrido en la Plaza Mayor terminando con un concierto en Mariano Granados.MonteseguroFoto Pasacalles de la Banda Municipal de Soria

La banda inició su recorrido en la Plaza Mayor terminando con un concierto en Mariano Granados.MonteseguroFoto Pasacalles de la Banda Municipal de Soria