Golmayo repite como el municipio de Soria con la renta media más elevada (conoce los más ricos)

La Agencia Tributaria ha publicado esta semana la actualización de los datos relativos a los declarantes del IRPF en los municipios de más de 1.000 habitantes en 2023. En el caso de la provincia de Soria, Golmayo se mantiene como el municipio con una renta media más alta, aunque baja sus cifras sobre 2022, y la capital sostiene el segundo lugar. Son los dos únicos con más de 30.000 euros de medida. A la cola –Soria solo tiene 11 municipios con más de 1.000 habitantes– se sitúan las localidades pinariegas de Duruelo y Covaleda que, junto con Arcos, son los tres municipios con peores cifras.

Los datos del conjunto de la provincia se extraen de las declaraciones de IRPF correspondientes al ejercicio de 2023. En aquel momento la población oficial de Soria era de 90.142 y el número de declaraciones presentadas ascendió a 53.786 Para el total de Soria la renta bruta media de 27.755 euros y una rente media disponible de 22.872 euros, según los datos publicados por Hacienda esta semana. La mediana del conjunto de la provincia es de 23.302 euros (19.922 disponibles).

El ranking de Soria por renta media Golmayo. Es el 17 municipio de Castilla y León con la rente media más alta con 32.262 euros. Soria. La capital acredita una renta media de 30.254 siendo el municipio 33 de Castilla y León. Ágreda. El tercer puesto provincial con 26.734 euros de renta media. Almazán. En la villa adnamantina la renta media es de 26.686 euros. Ólvega. La quinta posición es para Ólvega con 26.520 euros. El Burgo. En El Burgo de Osma la renta media se sitúa ahora en 26.145 San Esteban. En este caso la renta media ya baja de los 25.000 euros (24.663). San Leonardo. En la mayor población de Pinares la renta media es de 24.197 Arcos. En Arcos los datos de IRPF acreditan una renta media de 22.575 euros. Duruelo. En Duruelo de la Sierra los datos de la Agencia Tributaria sitúan la renta media en 21.770 euros. Covaleda. Repite como el pueblo de más de 1.000 vecinos con la renta media más baja con 20.422, aunque mejora cifras sobre 2022. Soria. En el conjunto de la provincia la renta media, según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria se sitúa en 27.755 euros con un crecimiento de más de 1.000 euros.

En el caso de Soria solo se publican datos de 11 municipios concretos, los que superan la barrera del millar de habitantes. El municipio más ‘rico’ de Soria es atendiendo a las cifras de las declaraciones de sus vecinos, Golmayo. En el año 2023 la población contaba con algo más de 3.000 habitantes y se presentaron 1.712 declaraciones. La renta bruta media fue de 32.262 euros para una renta media disponible de 25.981 euros. Golmayo se mantiene como el municipio de Soria con la renta media más alta desde hace varios años aunque las cifras de 2023, tienen un pequeño descenso de 229 euros con respecto a las cifras del año anterior (32.491). Destacar que Golmayo se posiciona como el 17 municipio de Castilla y León con la renta media más alta y el 398 del conjunto del país.

La segunda posición provincial corresponde a la capital. En el año 2023 la población oficial era de 40.750 habitantes y se presentaron algo más de 28.000 declaraciones de la renta. La renta bruta media es de 30.254 euros con una renta disponible de 24.616 euros. Al contrario que en Golmayo, la renta media de la capital creció con respecto a 2022 en más de 1.000 euros ya que pasó de los 29.130 euros a los referidos 30.254 euros. Soria y Golmayo son los únicos municipios con rentas por encima de los 30.000 euros y también los únicos municipios de más de 1.000 habitantes que tienen una renta media por encima de la media provincial.

El tercer municipio más rico de Soria se localiza en el Moncayo y los datos de renta de 2023 se lo adjudican a la villa de Ágreda. Ese año la población del municipio agredeño era de 3.094 vecinos, es decir, prácticamente similar a la de Golmayo, y la renta bruta media se sitúa en 26.734 euros con una renta disponible de 22.168 euros. La renta bruta media creció en el último año en Ágreda más de 1.400 euros lo que le permite alternar posiciones con Almazán y Ólvega que ocupan respectivamente el cuarto y quinto lugar –los datos de renta bruta media pueden consultarse en la tabla adjunta–.

En el lado contrario se sitúan los municipios de Arcos de Jalón, Duruelo de la Sierra. El municipio soriano de más de 1.000 habitantes con una renta media más baja es Covaleda. En el 2023 la renta bruta media fue de 20.422 euros para una renta disponible de 17.837 euros. Con respecto al ejercicio anterior destacar que hubo un aumento en la media de 500 euros.

A nivel autonómico, el municipio vallisoletano de Simancas repite un año más como el de mayor renta bruta media de Castilla y León en 2023, con 44.067 euros per cápita, mientras que Madrigal de las Altas Torres, en la provincia de Ávila, continúa siendo la localidad con menor renta por habitante con 18.469 euros, según los datos recopilados por la Agencia Ical tras la publicación de la Agencia Tributaria esta semana.

Entre las capitales de provincia de Castilla y León destaca Burgos, con una renta media de 32.076 euros, a la que siguen Valladolid (31.751 euros), León (31.429 euros), Soria (30.254 euros) y Segovia (30.219 euros). Por debajo ya de los 30.000 euros se ubican las rentas medias de las capitales de Salamanca (29.743 euros), Palencia (29.387 euros), Ávila (29.211 euros) y Zamora, que cierra la lista de capitales provinciales con una renta media de 27.916 euros.