La Guardia Civil de Soria caza a un conductor haciendo 'eses' por la N-234 y duplicando la tasa de alcohol

Heraldo-Diario de Soria

Agentes de Tráfico de la Guardia Civil de Soria han cazado a un conductor que iba haciendo 'eses' por la Nacional 235, dentro del término municipal de Cidones. La Guardia Civil fue alertada tras varias llamadas de ciudadanos al servicio de emergencias 112 por la conducción anómala de un vehículo haciendo zig zag, según indican fuentes del instituto armado a través de la Subdelegación del Gobierno.

Precisamente una patrulla del Destacamento de Tráfico y un equipo del EIS (Investigación de Siniestros) se encontraba en un punto cercano de verificación de alcoholemia, los cuales se movilizaron hasta dar el alto al vehículo. El suceso tuvo lugar el lunes 27 de septiembre a la altura del kilómetro 366 de la N-234.

El conductor del vehículo presuntamente infractor se le realizaron las pruebas de alcoholemia, en las que arrojó tasas de 0,53 y 0,54 mg/l de alcohol en aire espirado, duplicando las tasas permitidas y presentando una sintomatología evidente de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, según las citadas fuentes.

A este conductor se le investiga por un presunto delito contra la seguridad vial. Las diligencias instruidas por el EIS y el conductor son puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Soria.

El delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas puede conllevar una pena de prisión de tres a seis meses o la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

La ingesta de bebidas alcohólicas, así como la de drogas y sustancias tóxicas influye en el conductor de un vehículo con la disminución de la capacidad sensorial, de reflejos y de atención en la conducción, desvirtuando la percepción de la realidad, determinando una conducción inapropiada y creando un concreto peligro para la vida propia y del resto de los usuarios de la vía, aumentando exponencialmente la posibilidad de sufrir un siniestro vial, recuerda la Guardia Civil.

En España se ha detectado un aumento del número de accidentes con víctimas en los que hay presencia de alcohol en los conductores en los últimos cinco años. De los 937 conductores fallecidos y sometidos a autopsia y análisis toxicológico durante al año 2024, el 48,2 % dieron positivo en alcohol, droga de abuso y/o psicofármacos, aisladamente o en combinación.

La colaboración y la participación activa de la ciudadanía es un elemento clave para la detección temprana de conductas imprudentes o delictivas en la red vial, informando de cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad vial, mejorando la respuesta de los cuerpos de seguridad.

La Guardia Civil recuerda la puesta en marcha años atrás de la App Alertcops. Esta aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

A través de ella se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo; también permite recibir en el teléfono móvil mensaje de avisos, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias. La Guardia Civil recomienda su descarga, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los centros operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.