Dispositivo especial de seguridad para San Saturio, el 12 de Octubre y el Festival de Las Ánimas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La seguridad de la ciudad de Soria se reforzará en los eventos que vienen en poco más de un mes. Ya se han planteado medidas para las fiestas de San Saturio, el 12 de Octubre o el Festival de las Ánimas. Al estar España en nivel 4 de alerta antiterrorista se engrosara especialmente la labor preventiva en los actos multitudinarios.

La Junta Local de Seguridad de Soria, celebrada este viernes en el Ayuntamiento y copresidida por el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, y el alcalde, Carlos Martínez, ha coordinado el dispositivo de seguridad y emergencias para las fiestas patronales, la festividad del 12 de octubre y el XL Festival de las Ánimas, que se celebra entre el 23 de octubre y el 2 de noviembre.

El objetivo es prevenir y procurar que no se produzcan incidentes en los actos de mayor concurrencia pública. El subdelegado ha recordado que España se encuentra en el nivel 4 del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista, lo que exige mantener la vigilancia activa y aplicar medidas de especial intensidad en los eventos multitudinarios.

El programa comienza este fin de semana y contempla actividades con gran afluencia. El XVII Encuentro de Encajeras de Bolillos (domingo 28 de septiembre, 11.00 a 13.00 horas) prevé en torno a 500 personas.

La Junta Local de Seguridad ha señalado como punto crítico el concierto del madrileño Recycled J, por su capacidad de atracción y la previsión de público de fuera de Soria, incluso con autobuses. Será el miércoles, 1 de octubre, a las 21.00 horas en la Plaza Mayor.

Los fuegos artificiales se celebrarán el jueves, 2 de octubre, a las 22.30 horas, y el domingo, 5 de octubre, a la misma hora, con traca final de fiestas. Serán en la Alameda de Cervantes y se establecerán perímetros de seguridad.

Tal y como ha indicado el alcalde, las mayores concentraciones y, por tanto, la presencia reforzada de fuerzas y cuerpos de seguridad, se darán en conciertos y verbenas y en los fuegos artificiales, por las características de estas actividades.

Festejos taurinos y evento deportivo de mayor despliegue

Entre los festejos taurinos se encuentran el Concurso Nacional de Recortadores (sábado 27 de septiembre, 19.00 horas, Plaza de Toros), la novillada de promoción en clase práctica (17.00 horas del sábado) y la vaquillada tradicional con suelta de reses (el domingo a las 17.00 horas), con especial atención a las zonas del tránsito peatonal que confluye con calles de tráfico rodado.

En el ámbito deportivo, el evento que exige mayor despliegue de seguridad es la Subida al Castillo, con parque cerrado, el sábado 11 de octubre y la 26ª edición de esta prueba el domingo, 12 de octubre desde las 9.00 horas hasta las 15.00 horas aproximadamente.

12 de octubre: Mercado Medieval y acto de la Guardia Civil

Coincidiendo con el 12 de octubre, el Mercado Medieval estará desplegado en la zona centro de Soria los días 9, 10, 11, 12 y 13 de octubre, lo que implicará un refuerzo preventivo en las áreas de mayor densidad y ordenación de flujos peatonales.

La mañana del 12 de octubre, la Plaza de Mariano Granados acogerá los actos conmemorativos de la Patrona de la Guardia Civil. Se ha previsto un dispositivo para garantizar seguridad perimetral.

Punto Violeta hasta las 4.00 horas en conciertos y verbenas

Durante todos los días con conciertos y verbenas, funcionará el Punto Violeta hasta las 4.00 horas. Se trata de un espacio de información, sensibilización y atención frente a violencias sexuales y otras violencias contra las mujeres, atendido por personal especializado. Facilita asesoramiento, acompañamiento y derivación a recursos sanitarios, policiales y sociales.

Festival de las Ánimas: dos desfiles y la Noche de las Ánimas

Para el XL Festival de las Ánimas (del 23 de octubre al 2 de noviembre), la Junta Local de Seguridad ha diseñado un dispositivo específico centrado en los dos eventos con mayor afluencia: el Desfile de las Ánimas del 31 de octubre, que este año presenta dos vertientes: los nobles desde el Castillo y los templarios desde el río Duero. Convergerán por San Juan de Rabanera, Mariano Granados y El Collado hasta la Plaza Mayor.

El segundo evento más importante es la Noche de las Ánimas del 1 de noviembre, con la lectura de 'El Monte de las Ánimas', música y paso del fuego. El programa de actos puede consultarse en festivaldelasanimas.com.

Cohesión institucional y recomendaciones

En la reunión de este viernes han participado responsables de la Comisaría de la Policía Nacional, Policía Local de Soria, Guardia Civil de la Comandancia de Soria y la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.

La Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Soria apelan a la colaboración ciudadana: anticipar desplazamientos, usar rutas señalizadas, respetar perímetros de seguridad, evitar objetos pirotécnicos no autorizados y seguir las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencia.