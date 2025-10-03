Fiestas de San Saturio 2025: parque infantil en La Barriada (fotos)
Los parques de hinchables son un clásico en las fiestas de San Saturio y las atracciones recorren los barrios para el disfrute de los más pequeños, esta vez, le tocó al parque infantil de la calle Albacete de La Barriada
El miércoles 1 las atracciones infantiles pararon en la Calle Real, el día 2, la Calle Jose Luis Palomar y el viernes 3 la Barriada. Para el sábado los juegos llegarán a Los Pajaritos y Los Royales las albergarán el domingo día 5.
San Saturio: Atracciones hinchables para los más pequeños
