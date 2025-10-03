Fiestas de San Saturio 2025: parque infantil en La Barriada (fotos)

Diversión para los niños en el parque de La BarriadaMARIO TEJEDOR

Los niños disfrutan con entusiasmo de las fiestas de San Saturio, y si bien las comparsas de gigantes y cabezudos recorren a diario las calles centrales de Soria, los barrios de la periferia también son puntos de diversión con los parques de hinchables.

El miércoles 1 las atracciones infantiles pararon en la Calle Real, el día 2, la Calle Jose Luis Palomar y el viernes 3 la Barriada. Para el sábado los juegos llegarán a Los Pajaritos y Los Royales las albergarán el domingo día 5.