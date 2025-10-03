Heraldo-Diario de Soria

Fiestas de San Saturio 2025: parque infantil en La Barriada (fotos)

Los parques de hinchables son un clásico en las fiestas de San Saturio y las atracciones recorren los barrios para el disfrute de los más pequeños, esta vez, le tocó al parque infantil de la calle Albacete de La Barriada

Diversión para los niños en el parque de La Barriada

Diversión para los niños en el parque de La BarriadaMARIO TEJEDOR

Mario Tejedor
Soria

Los niños disfrutan con entusiasmo de las fiestas de San Saturio, y si bien las comparsas de gigantes y cabezudos recorren a diario las calles centrales de Soria, los barrios de la periferia también son puntos de diversión con los parques de hinchables.

El miércoles 1 las atracciones infantiles pararon en la Calle Real, el día 2, la Calle Jose Luis Palomar y el viernes 3 la Barriada. Para el sábado los juegos llegarán a Los Pajaritos y Los Royales las albergarán el domingo día 5.

