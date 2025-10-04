El cerco policial al top manta en San Saturio caza otras 260 prendas falsas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Segunda operación policial contra la venta de prendas falsificadas en apenas cinco días que ha evitado la comercialización de casi un millar de piezas de ropa de origen ilícito en el marco de las fiestas de San Saturio. Ayer la Guardia Civil informó de la incautación de 260 prendas de diversas marcas sin que se pudiera acreditar su procedencia. Este hallazgo se suma a la detención el pasado domingo de 3 personas a las que se les requisaron otras 650 prendas falsas.

Casi de forma permanente, tanto en las fiestas de San Juan como en San Saturio, desde la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES) se ha cuestionado la presencia de vendedores ambulantes con prendas falsas en los mercadillos autorizados. Este año, cuando aún quedan un par de días de festejos, ya se han cerrado dos operaciones que han evitado la venta de casi un millar de objetos falsificados.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Soria se explicó ayer que durante estas fiestas es «habitual» la instalación de un mercado ambulante en el Espolón y que «dentro de las competencias del Destacamento de Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Soria se encuentra la prevención y persecución del contrabando, fraudes y demás ilícitos de carácter fiscal». En este sentido, y en colaboración con la Policía Local de Soria «se han realizado inspecciones en los puestos ambulantes, dando como resultado el hallazgo de más de 260 prendas de diversas marcas comerciales, no habiendo sido posible acreditar su lícita procedencia».

En este contexto, los agentes procedieron a levantar la correspondiente acta por «infracción administrativa a la normativa de contrabando y aprehendieron las prendas halladas» ya que «eran procedentes de países ajenos a la UE y desconocerse su procedencia». La investigación continuará para tratar de determinar el origen.

La Subdelegación recordó que esta infracciones, que gestiona el Ministerio de Hacienda, «puede conllevar graves sanciones económicas» que oscilan entre los 500 euros y un 350% del valor de las mercancías, además de la destrucción del género intervenido.

Tal y como está explicado es la segunda operación de este tipo en apenas cinco días. La madrugada del pasado día 28 agentes pertenecientes al puesto de Soria de la Guardia Civil inspeccionaron una furgoneta que circulaba por la N-111 con dirección a Soria, hallando en su interior un total de 650 prendas de vestir supuestamente falsificadas, cuando eran transportada para su venta en mercadillos de la provincia.

La Subdelegación explicó que se procedió a la detención del conductor y los dos ocupantes del vehículo, vecinos de Madrid supuestos autores de un delito contra la propiedad industrial, al dedicarse a la venta ambulante de ropa aparentemente falsificada de marcas deportivas y de moda de prestigio a nivel nacional e internacional cuyo valor en el mercado ascendería a más de 25000 euros, así como la intervención de la mercancía.