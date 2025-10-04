Heraldo-Diario de Soria

Fotos de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos por el Casco Viejo

Nueva salida de los gigantes y cabezudos llenando las calles del Casco Viejo de sonrisas y porrazos

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente Cabrejas

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente CabrejasMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Esta vez la Comparsa desfiló por las calles del Casco Viejo ante el desfile del Festival de Música y Danza Tradicional, es el cuarto desfile de los gigantes y los cabezudos durante estas Fiestas de San Saturio.

Mañana de nuevo la Comparsa desfilará a las 12.00h con salida desde la Plaza Mayor y, como novedad, esta vez terminarán en la Plaza de toros.

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente Cabrejas

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente CabrejasMARIO TEJEDOR

Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente Cabrejas

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente CabrejasMARIO TEJEDOR

Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente Cabrejas

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente CabrejasMARIO TEJEDOR

Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente Cabrejas

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente CabrejasMARIO TEJEDOR

Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente Cabrejas

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente CabrejasMARIO TEJEDOR

Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente Cabrejas

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente CabrejasMARIO TEJEDOR

Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente Cabrejas

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente CabrejasMARIO TEJEDOR

Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente Cabrejas

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente CabrejasMARIO TEJEDOR

Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente Cabrejas

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente CabrejasMARIO TEJEDOR

Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente Cabrejas

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente CabrejasMARIO TEJEDOR

Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente Cabrejas

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente CabrejasMARIO TEJEDOR

Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente Cabrejas

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente CabrejasMARIO TEJEDOR

Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente Cabrejas

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente CabrejasMARIO TEJEDOR

Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente Cabrejas

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente CabrejasMARIO TEJEDOR

Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente Cabrejas

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente CabrejasMARIO TEJEDOR

Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente Cabrejas

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente CabrejasMARIO TEJEDOR

Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente Cabrejas

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente CabrejasMARIO TEJEDOR

Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente Cabrejas

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente CabrejasMARIO TEJEDOR

Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente Cabrejas

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente CabrejasMARIO TEJEDOR

Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente Cabrejas

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente CabrejasMARIO TEJEDOR

Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente Cabrejas

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente CabrejasMARIO TEJEDOR

Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente Cabrejas

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente CabrejasMARIO TEJEDOR

Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente Cabrejas

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente CabrejasMARIO TEJEDOR

Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente Cabrejas

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente CabrejasMARIO TEJEDOR

Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente Cabrejas

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente CabrejasMARIO TEJEDOR

Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente Cabrejas

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente CabrejasMARIO TEJEDOR

Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente Cabrejas

Los porrazos sonaron en la Plaza Fuente CabrejasMARIO TEJEDOR

Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

tracking