Fotos de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos por el Casco Viejo

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
Actualizado:
Esta vez la Comparsa desfiló por las calles del Casco Viejo ante el desfile del Festival de Música y Danza Tradicional, es el cuarto desfile de los gigantes y los cabezudos durante estas Fiestas de San Saturio.
Mañana de nuevo la Comparsa desfilará a las 12.00h con salida desde la Plaza Mayor y, como novedad, esta vez terminarán en la Plaza de toros.
Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos
