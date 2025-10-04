Fotos: Novillada de las Fiestas de San Saturio 2025

La clase practica contó con cuatro torerosMARIO TEJEDOR

Las fiestas de San Saturio de Soria tendrán tres festejos taurinos en total, el concurso nacional de recortadores del pasado fin de semana, esta novillada de promoción concebida a modo de clase práctica y las tradicionales vaquillas de mañana domingo. Los tres actos conformarán la parte del programa de 2025 en torno al toro.

La novillada de promoción en formato de clase práctica contó con la participación de dos alumnos de la Escuela Taurina de Palencia, Guillermo Herrero y Manuel García; otro de la Escuela Taurina de Huesca, Ángel Alarcón, y otro de la Escuela Taurina de Jaén, Emilio Espigares.