Paso adelante para poder levantar el empadronamiento del VTC de Soria al AVE

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Más de un año después de iniciar su recorrido legislativo, la polémica y cuestionada Ley de Movilidad Sostenible se debatirá este miércoles en el Congreso de los Diputados tras superar la fase de ponencia y contar con el dictamen de la comisión correspondiente. Un marco normativo que incluye el levantamiento del requisito del empadronamiento para utilizar el VTC que conecta a Soria con el AVE a través de la estación de Calatayud. La nueva ley también es la que modificará el mapa de transporte por carretera cuestionado duramente por la oposición.

Hace más de un año que se presentó la Ley de Movilidad Sostenible. Inicialmente, en el texto nada exponía sobre el servicio a demanda que une Soria con el AVE. Posteriormente, el propio grupo socialista en el Congreso presentó una enmienda a su ley para eliminar el empadronamiento. La propuesta modifica la disposición adicional de los Presupuestos de 2023 -aún vigentes tras dos prórrogas- que permitió la puesta en marcha de esta iniciativa.

«A partir de la entrada en vigor de la presente ley la experiencia piloto se extenderá de forma general para la conexión de todos los viajeros entre Soria y la estación de alta velocidad de Calatayud sin limitación de residencia». Este es el cambio que se introduce y que deberá contar con una resolución en 60 días desde la aprobación de la ley. En la fase de ponencia esta enmienda quedó incorporada al articulado de la propia normativa.

La aprobación de la ley por tanto eliminaría de forma automática el criticado requisito del empadronamiento, pero no aborda las otras dos cuestiones demandadas con respecto al servicio del VTC como son la obligación de reserva con 48 horas de antelación ni la limitación de plazas. No obstante, la actual configuración del parlamento y el elevado número de enmiendas presentado a la normativa hacen prever que no será fácil que la normativa salga delante. Cabe recordar además en el caso de que el Congreso de el visto bueno a la normativa, el texto deberá pasar por el Senado antes de volver de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva. En ese camino puede haber alguna modificación más a la norma.

El empadronamiento es una de las cuestiones que afecta de manera concreta y específica a Soria, pero la polémica principal que acompaña a esta ley está vinculada con el nuevo mapa concesional de transportes que también afecta a la provincia de Soria. Desde la oposición, principalmente el PP y Soria Ya han cuestionado la intención del Gobierno ya que consideran que la provincia puede verse afectada por la supresión de paradas de autobús y la eliminación de conexiones que agraven aún más el histórico déficit de conectividad que padece Soria. La estimación realizada por estas formaciones cifra en el entorno de las 40 el número de paradas que podría perder la provincia con la entrada en vigor del nuevo mapa concesional de transportes.

El Gobierno defiende una visión distinta indicando que esos servicios deberían pasar a ser ofertados a través de la red autonómica para lo cual se pondrá sobre la mesa un fondo de 40 millones. «Con el mapa concesional se mantienen los tráficos actuales y ningún viajero perderá oportunidades de viajes», era la principal conclusión que expresaba el propio Gobierno a través de una reciente respuesta parlamentaria. «Desde la red estatal se atiende la demanda de viajeros de más largo recorrido entre Comunidades Autónomas, de competencia estatal, conectando de manera más directa los principales núcleos de población, coordinando los servicios con las redes de transporte autonómico de más corto recorrido dotándola de capilaridad», defiende.