Vaquillas por San Saturio (fotos)

Uno de los actos más aclamados del cartel taurino de las Fiestas de San Saturio, las vaquillas. Cientos de jóvenes se dieron cita en San Benito para dar quiebros y recortes a los astados.

Recortes, quiebros y algún revolcón

Recortes, quiebros y algún revolcón

Mario Tejedor
Soria

La jornada fue perfecta para disfrutar en el coso taurino, las vaquillas salieron bravas de los corrales y no fueron pocos los revolcones que dieron a los sorianos, una jornada de diversión para cerrar las Fiestas de San Saturio.

Con esta suelta de vaquillas finalizan los actos taurinos de las fiestas, ayer fue el turno de la novillada de promoción concebida a modo de clase práctica y el pasado fin de semana tuvo lugar el concurso nacional de recortadores

Recortes, quiebros y algún revolcón

Recortes, quiebros y algún revolcónMARIO TEJEDOR

