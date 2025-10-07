Heraldo-Diario de Soria

Choque entre un autobús municipal y un vehículo en la plaza Odón Alonso

Estado en el que quedó el vehículo tras el impacto con el autobús.

Estado en el que quedó el vehículo tras el impacto con el autobús.MARIO TEJEDOR

Soria
Soria

Durante la tarde de este martes se ha producido un choque entre un autobús municipal y un coche en la plaza Odón Alonso de la capital soriana.

A consecuencia del impacto, el vehículo quedó muy dañado en su parte frontolateral izquierda. No se han producido daños personales salvo un pasajero que ha tenido que acudir al Centro de Salud Soria Sur, La Milagrosa, para ser atendido de un corte.

La Policía Local ha acudido al lugar del accidente para regular el tráfico y conocer las causas del percance. 

