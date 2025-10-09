Losán vuelve a estar parada tras el «espejismo para cobrar de la Junta»

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Las peores sospechas sobre Losán se han cumplido. Si la empresa retomó la actividad en julio pasado tras meses de parón, lo que levantó el ánimo pero también el resquemor por una posible estrategia «para cobrar la ayuda de la Junta», como coinciden sindicatos y trabajadores, ahora vuelve a estar parada y lleva así desde agosto. El mes típicamente veraniego se asumió como periodo vacacional habitual, pero cuando los trabajadores regresaron en septiembre no existía tajo y así han estado unas semanas, acudiendo al puesto pero sin nada que hacer.

La semana pasada se aprobó por parte de la empresa, de nuevo, un permiso retribuido para la plantilla hasta el próximo 20 de octubre, «con posibilidad de prórroga», como matizan desde los sindicatos. Ya no tienen que ir a perder el tiempo a la factoría pero siguen percibiendo un sueldo, aunque todavía no les haya llegado.

Una situación que lleva a los trabajadores a ponerse en lo peor ante una situación que la secretaria provincial de CCOO, María Enciso, califica de «poco halagüeña», y que está llevando a la plantilla a «perder la paciencia», como indica el responsable de Industria de UGT, Pablo Soria. Cada vez consideran más evidente que el regreso a la actividad en julio fue «un espejismo, para poder cobrar la ayuda de la Junta de Castilla y León». En concreto dos millones de euros, que ya habrían desaparecido, a tenor de lo que traslada la empresa a los representantes de los empleados.

«No hay financiación, no pueden pagar», añade Soria, al respecto no sólo de la nómina de septiembre, que está pendiente, sino de las indemnizaciones de los despidos.

Ya cuentan con sentencia una decena de demandas para reclamar la extinción del contrato, ante el incumplimiento de la empresa, un par de ellas se encuentran en el Tribunal Superior de Justicia. Y, según apunta el representante de UGT, los trabajadores cada vez más preguntan por esta opción, lo que ante los impagos por parte de Tableros Losán, podría derivar en un concurso de acreedores.

La situación está complicada, reconocen los sindicatos, con los 70 empleados que regresaron al tajo en julio de nuevo de brazos cruzados, también el medio centenar de Losán Solid Wood, dedicados a la producción en el aserradero.

El argumento de la empresa, según trasladan los sindicatos, es que no tienen pedidos. Pero tampoco tenían clientes en julio, sino que produjeron «para tener stock», lo que ya hizo sospechar de las intenciones de cara a la galería. Con todo, el principal problema es la falta de liquidez porque los dos millones que les aportó el Gobierno regional de Castilla y León ya se habrían gastado. En julio tuvieron que pagar el suministro de madera, los gastos de producción y abonar los sueldos de los empleados, con lo que habría vuelto a los «número rojos», como indican los sindicatos.

La esperanza está puesta en el posible inversor que se haga cargo de la planta de Losán. Una promesa que parecía ya un hecho pero de la que recela la plantilla por cuanto les prometieron que el nombre del comprador, un secreto muy bien guardado, se daría a conocer a finales de septiembre o principios de octubre. Se cumplen diez días de este mes y aún no hay noticias, ni tampoco de una nueva reunión del comité de empresa para informar de éste y otros asuntos que mantienen en vilo a toda la plantilla y el futuro de la factoría. «La confianza es cada vez menor», reconocen desde CCOO, y ha llevado a trabajadores a un delicado estado que les ha llevado a solicitar tratamiento psicológico.

En UGT van más allá y consideran que la dirección de Tableros Losán, en A Coruña, «miente». Lo hace cuando incumple el compromiso de dar a conocer el nombre del comprador de la factoría, también cuando dice que la planta regresará a la actividad y que los trabajadores cobrarán en septiembre. «De todo eso no se ha cumplido nada», concreta Soria.

Los sindicatos no comprenden por qué se produce el retraso en la presentación del comprador por cuanto la última información que se les facilitó es que «estaban ultimando la documentación». «¿Por qué no dan el nombre? Nos dijeron que había un acuerdo de confidencialidad y que cuando se firmara, se comunicaría. No entendemos el miedo», menciona Enciso, quien reconoce que la impresión de lo que está ocurriendo es «muy mala».

En el mes de junio, representantes de varias empresas del sector, entre ellas Kronospan y Finsa conocieron las instalaciones de la factoría soriana pero Tableros Losán no se ha pronunciado sobre si ya hay cerrado un acuerdo de venta ni mucho menos la identidad del comprador.