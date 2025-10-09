La previsión del tiempo de la Aemet 'castiga' a setas y boletus: "lluvia escasa" sólo domingo y lunes

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Miles de recolectores de boletus y setas de Soria miran al cielo en estos días a la espera de lluvia para que arranque la campaña micológica de otoño. Pero por el momento toca seguir tachando fechas en el calendario y el puente del Pilar no parece propicio. La revisión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) solo prevé precipitaciones en la provincia con cierta probabilidad el domingo 12 de octubre por la tarde y el lunes. Será, si se mantiene lo anticipado, cielo "muy nuboso con lluvia escasa" que posiblemente no dispare la recolección a medio plazo.

Para jueves y viernes, la Aemet prevé cielos despejados y temperaturas suaves, con máximas que rebasarán levemente los 20 grados en buena parte de la provincia y mínimas de 7 u 8 grados, algo menos en zonas altas, que no traerán heladas. El sábado la situación variará poco, con alguna nube suelta, el termómetro en valores idénticos a los anteriores. La probabilidad de lluvias sólo por la tarde y en un 5% en la capital y un 0% en Ágreda o Navaleno, por citar dos municipios donde las setas y los boletus suelen dejar buenas cestas.

Para el domingo 12 de Octubre, festividad del Pilar, el cielo estará nuboso aunque sin muchos visos de descargar. La Aemet plantea que será más probable la lluvia por la tarde aunque con porcentajes bajos, en torno al 35%. De hecho en la propia página del ente aparece como "lluvia escasa".

Idéntica apreciación para el lunes, festivo al trasladarse el Día de la Hispanidad para configurar el puente. Entonces sí, los porcentajes se elevan al 70% aunque de nuevo no se esperan precipitaciones copiosas. Una jornada más, temperaturas máximas ligeramente por encima de los 20 grados y mínimas por encima de los 6 grados en la mayor parte de Soria.

Martes y miércoles son los dos últimos días con la previsión de la Aemet disponible y las cifras seguirán dejando temperaturas templadas propias de este inicio de otoño. La novedad estará en un cielo que se despejará salvo alguna nube puntual y la reducción de las previsiones de lluvia. Teniendo en cuenta que setas y boletus necesitan por lo general 10-15 días desde que cae el agua hasta que brotan, la campaña parece que vendrá o tardía o testimonial.