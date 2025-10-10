El Congreso Soria Gastronómica contará con 11 cocineros de prestigio internacional

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Soria se convertirá en el "epicentro mundial" de la cultura y la innovación micológica los próximos 27 y 28 de octubre gracias a la celebración del Congreso Internacional de Cocina y Turismo Micológico Soria Gastronómica, como destacó la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, que presentó esta novena edición, ya consolidada en el mundo culinario y en esta ocasión con más actividades.

El Congreso contará con once cocineros de prestigio internacional, junto con expertos en turismo micológico y científico procedentes de siete países, España, Japón, India, Francia, Nueva Zelanda, Bolivia y Canadá, que situarán a Soria como referente internacional de la micología aplicada a la gastronomía y al turismo.

Sancho explicó que esta cita dedica también una atención destacada a la relación entre gastronomía y turismo, en un Congreso más abierto y participativo a la ciudad y visitantes, con talleres en diferentes espacios "para que los congresistas puedan vivir Soria, recorrerla y disfrutar de su patrimonio”, indicó la viceconsejera sobre el IX Congreso, que lleva por lema ‘Del monte a la vanguardia: Vivir el Monte. Proteger las Setas. Crear sabor’.

El programa organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, con la colaboración del Ayuntamiento de Soria, la Diputación y el Instituto Europeo de Micología, combina demostraciones culinarias y ponencias gastronómicas con talleres interactivos y salidas técnicas al campo.

Entre las principales novedades del programa de Soria Gastronómica destaca la apuesta por la diversificación de espacios, como el Convento de Santa Clara, el Aula de Cocina del Centro Cívico Bécquer y la sala de cocina del Mercado Municipal. Además, se celebrarán talleres en el campo con visitas al parque micológico de Valonsadero, en el término municipal de Soria.

Para la parte más técnica y científica, la sede central del congreso será el Aula Magna Tirso de Molina y el Claustro del Convento de la Merced.

Una de las grandes novedades será la presencia de la cocina de las setas de Sudamérica, tanto en su vertiente salada como dulce, que tendrá un protagonismo especial con la chef Marsia Taha Mohamed Sala, reconocida como la mejor cocinera de América Latina en 2024, quien mostrará la riqueza micológica del altiplano boliviano y de la selva amazónica.

Asimismo, en esta novena convocatoria se presentarán los resultados del proyecto europeo Mycotour, que evidencia cómo la micología se ha convertido en un atractivo turístico de primer orden en muchas zonas rurales de España y Europa. El Laboratorio de Innovación Micoturística Mycotour será coordinado por Fernando Martínez Peña (INIA-CSIC/EMI) y contará con la participación de Yolanda Santos, Shota Nakano (Japón), Pascale Malenfant (Canadá), Luz López, Chema Paraled y la jefa de Área de Experiencias de la Secretaría de Estado de Turismo, María Monje.

Las demostraciones culinarias y ponencias gastronómicas contarán con la participación de grandes figuras de la cocina. Entre ellas, Igor Zalakain y Cynthia Yaber, del restaurante Arzak, en San Sebastián, con tres estrellas Michelin, presentarán una ponencia sobre el tratamiento de las setas en la alta cocina vasca.

Desde Canadá, el restaurante ‘Le Clan’, con Stéphane Modat de Quebec, recomendado por la Guía Michelin, ofrecerá una ponencia que trabaja los productos locales —pescados, caza, hierbas, frutos silvestres y hongos—, transformados en platos de gran delicadeza, donde las setas se convierten en símbolo del vínculo entre el chef y la naturaleza.

El chef Benito Gómez, referente en Ronda (Málaga) y poseedor de dos estrellas Michelin en su restaurante ‘Bardal’, participará con una ponencia que une la alta técnica culinaria con el respeto absoluto por el producto del entorno, donde las setas son protagonistas. También participará Juan José Losada, del restaurante ‘Pablo’ en León, con una estrella Michelin, que mostrará una cocina leonesa de vanguardia, profundamente arraigada en el producto local y de temporada, en la que la micología ocupa un lugar esencial, junto a su sumiller armonizando con los vinos de Castilla y León.

Los talleres interactivos, que se desarrollarán en diferentes espacios de la ciudad, contarán con destacados profesionales como Melania Cascante, del restaurante Los Villares, especialista en cocina tradicional y tratamientos de manejo y conservación de productos micológicos, y Carlos y Alba de Pablo, del restaurante El Tilo de Vallecas, en Soria que representan una cocina creativa, sostenible y de temporada.

Como invitados de la India y Francia, el Congreso contará con Satish Sridhar y Manon Gingold, que impartirán un taller de cocina micológica India acompañados del productor y comercializador micológico Naveen Patwal.

La vertiente científica tendrá asimismo un espacio protagonista con el taller de micocultura forestal, titulado ‘El arte de domesticar las setas silvestres. Descúbrelo tú mismo’, donde se abordarán las nuevas técnicas de cultivo y aprovechamiento sostenible de los recursos micológicos, siempre desde una perspectiva de innovación y respeto al medio ambiente. Este taller científico internacional reunirá a expertos de primer nivel, Shota Nakano, de Japón, con estudios sobre Boletus hiratsukae; Alexis Guerin-Laguette, de Nueva Zelanda, sobre níscalos, y Jaime Olaizola, España, sobre Boletus edulis. Este encuentro combinará investigación, innovación y aplicación práctica en torno al cultivo micológico.

Asimismo, las doctoras Eva Guillamón y Laura Mateo Vivaracho, especialistas en biotecnología y micología aplicada, ofrecerán soporte científico a las ponencias de cocina de los talleres, garantizando el rigor, la innovación y la excelencia técnica que caracterizan este congreso.

Las personas interesadas en participar en el Congreso pueden inscribirse a través de la página web www.turismocastillayleon.com/congresosoriagastronomica2025.