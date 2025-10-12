La Fiscalía de Soria pide 12 años de cárcel a 6 acusados por estafar 10.000 euros a hosteleros

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Se hacían pasar por empleados de una compañía eléctrica, y a las horas de las comidas, llamaban por teléfono a hosteleros amenazándoles con cortarles el suministro de luz de inmediato si no realizaban pagos urgentes por recibos atrasados. La estafa funcionó a los seis acusados en varias ocasiones, hasta hacerse con un botín cercano a los 10.000 euros, pero el próximo 31 de octubre se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Soria, enfrentándose a una pena global de 12 años de cárcel.

La Fiscalía de Soria reclama para el cabecilla de esta estafa, por un delito continuado y multirreincidencia, una pena de cárcel de cuatro años y multa de 4.320 euros. Se da la circunstancia de que ya obran sobre él más de una veintena de sentencias por estafa en juzgados sobre todo asturianos, con penas inferiores a dos años de cárcel, todas ellas aún pendientes de cumplimiento.

Para el resto, como autores de un delito continuado de estafa de más de 400 euros, pide penas de tres años para uno de ellos, dos años para otro y un año respectivamente para los otros tres acusados, por el mismo delito y en concepto de cooperadores necesarios.

El próximo día 16 de octubre se celebrará la vista para alcanzar una posible conformidad.

Según las calificaciones de la Fiscalía de Soria, el principal acusado contactó con otros dos encausados para cometer estafas bancarias, en las que se hacía pasar por un trabajador de Iberdrola y realizaba llamadas telefónicas a distintas víctimas relacionadas con negocios de hostelería. Les reclamaba el pago urgente de facturas atrasadas o de otro modo les amenazaba con cortarles el suministro de forma inmediata y durante el servicio de comidas.

Sus compinches se encargaban de aportar números de cuenta de terceras personas conocidas de su entorno, con su consentimiento, a cambio de una percepción económica, para que el dinero fraudulento se transfiriera a dichas cuentas. Después se encargaban de retirarlo del cajero automático para repartírselo.

Los hechos que se enjuician en esta ocasión se remontan a los días sucesivos 9, 10 y 11 de enero de 2023, siempre con el mismo modus operandi.

Al mediodía, el acusado, utilizando un teléfono titularidad de otro de los acusados, contactó con la víctima fingiendo ser operario de la compañía eléctrica, advirtiéndole de que dejaría sin suministro de luz inmediato su local si no le realizaba dos pagos urgentes por recibos atrasados. El primer día, la víctima pagó en sendas transferencias bancarias 2.310 euros a una cuenta de otra acusada, quien aceptó el encargo y conociendo el origen ilícito del dinero acudió al cajero acompañada por uno de los acusados y retiró el dinero, distribuyéndose las cantidades entre ellos.

El segundo día, la cifra estafada, también en dos transferencias, fue de 3.914 euros, y el tercero, la cantidad fue de 3.353 euros. Las personas perjudicadas por esta estafa no han recuperado el dinero y por lo tanto reclaman en el juzgado por la cantidad defraudada.

Según consta en las calificaciones previas de la Fiscalía de Soria, en cuatro de los acusados por estos hechos, no en el caso del cabecilla, concurre la circunstancia atenuante por confesión parcial de la infracción cometida a las autoridades.