Los datos sobre el precio del alquiler en Soria que se han hecho virales

Los precios del alquiler y el acceso a la vivienda están entre las grandes preocupaciones de los españoles según las encuestas, pero también a tenor de los comentarios de muchas personas. Soria, por tamaño poblacional y quizás con menos 'tirón' que otras capitales, podría parecer ajena. Pero no lo es tanto y de hecho una irónica publicación en redes sociales sobre este hecho se ha hecho viral.

El perfil de X (antes Twitter) @RuralxData, con 12.600 seguidores, publicaba este domingo una imagen con los precios de los 63 alquileres ofertados en la ciudad, por encima de 600 euros y con varios casos rebasando los 1.000 euros. Con ironía señalaba que "es que sois unos niños pijos y queréis vivir en el centro de la capital. Disclaimer", en castellano 'descargo de responsabilidad', "es Soria".

La publicación rápidamente se volvió viral como ejemplo de que incluso en los territorios menos poblados alquilar un piso o una casa supone un importe elevado. A media mañana de este unes rebasaba las 250.000 visualizaciones, sumaba 7.000 'me gusta', se había compartido casi un millar de veces y había recibido 140 comentarios.

Entre ellos había de todo. Unos se quejaban de los altos precios de los alquileres, otros señalaban que apostando por los pueblos la factura se rebajaba y mucho, había quien no consideraba a Soria una 'verdadera capital' por su tamaño o quien lo comparaba con las más elevadas cifras de Logroño, quien patinaba considerando a Soria ciudad dormitorio de Madrid, alguien que apuntaba a que el problema era la 'okupación', señalamientos a los pisos turísticos, otro que apuntaba con sorna que aún así había más oferta que en Barcelona...

En definitiva un abanico de opiniones habitual en las publicaciones de internet. Sea como fuere, lo que deja claro es que es un tema que despierta interés y que ha puesto en el ordenador o el móvil de un cuarto de millón de personas la situación del alquiler de vivienda en Soria capital.