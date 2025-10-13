El embalse de Cuerda del Pozo pierde 23 puntos en tres meses seguidos a la baja

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El embalse de la Cuerda del Pozo sigue acusando la falta de lluvias de los últimos meses y la llegada del otoño no ha servido de alivio. En los últimos tres meses ha perdido algo más de 23 puntos, pasando del 84% a mediados de julio a un 60,99% en la tarde de este lunes con un descenso continuado. La ausencia de precipitaciones de la que tanto se habla en el capítulo micológico afecta también a otras áreas.

Por el momento el volumen embalsado sigue siendo abundante si se compara con los datos de otros años, más por las lluvias y la nieve del invierno y el final de la primavera que por lo que ha venido después. El año pasado por estas fechas estaba en torno al 52% y la media de la década señala que en estos días lo habitual sería que estuviese sobre el 50%.

De hecho, los datos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) señalan que quedan 151,9 hectómetros cúbicos almacenados frente a los 132,3 de 2024 y los 125,7 de media en los últimos 10 años. Aun así, las gráficas muestran que desde hace tres meses hay una 'cuesta abajo' continua, sin episodios puntuales que hayan podido subir un poco el nivel.

La ausencia de precipitaciones explica con datos lo ocurrido. La propia CHD mide en tiempo real la lluvia caída sobre el embalse, aunque para el resultado final también se unan las aportaciones de los ríos. Desde mediados de julio sólo en dos ocasiones se han rebasado los 2 litros por metro cuadrado de lluvia, una el 20 de septiembre (3 litros por metro cuadrado) y otra el 28 del mismo mes (4,6).

Cifras bastante bajas para el balance de lo que va de otoño, pero con la segunda mitad de julio, todo agosto y la primera mitad de septiembre aún más secas. Sólo algunos episodios puntuales y de 'cuatro gotas'. Las previsiones del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para esta semana avanzan que la cosa no cambiará, con lluvias escasas si se llegan a producir, por lo que la lógica dice que el Pantano seguirá descendiendo.

Todo esto hace que el nivel relativo sea el mínimo del año y que diversos factores compliquen una subida a corto plazo. La tierra está muy seca y posiblemente 'trague' las primeras lluvias en lugar de verterlas, las temperaturas previstas siguen por encima de los 20 grados y favorecen la evaporación y las previsiones no apuntan cambios. Agua queda en cantidad para estas fechas, pero la tendencia sigue a la baja.