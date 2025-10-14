Soria registra un descenso de la recaudación del Impuesto de Sociedades por primera vez desde 2021

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Los ingresos por el Impuesto de Sociedades en Soria han caído por primera vez desde la pandemia, fiel reflejo de la incertidumbre en la que se encuentran algunas de las grandes empresas de la provincia, que están afrontando situaciones de regulación de los empleos e incluso despidos. Y es que tras el pago de su tributación, en julio, las arcas del Estado han cobrado en Soria 15,314 millones de euros, apenas un 1% menos que el año pasado, 15,465 millones, pero que marca un cambio de tendencia que no ocurría desde la recaudación del año del Covid, entonces vinculado con las restricciones por el Estado de Alarma.

La presidenta de la Asociación de Autónomos de Soria, Mercedes Ciria Berzosa, la merma se puede “interpretar como una posible desaceleración en la actividad de nuestras empresas más grandes en la capital y la provincia; recordemos que se están produciendo ciertas incertidumbres que han desembocado algunas de ellas en situación de ERTE, EREs y despidos”. No obstante, emplaza a la recaudación del tercer trimestre de las pymes, cuyo plazo termina ahora en octubre, para una radiografía más explícita del panorama empresarial en Soria, ya con la facturación de los meses de verano, dado que estas pymes suponen un músculo muy importante en el tejido económico de la provincia.

Aún así, la recaudación tributaria en Soria sigue marcando récords, con 184,535 millones de euros hasta agosto, un 7,6% más que en el mismo periodo del año pasado, 171,487 millones. Es más, a falta de cuatro meses para cerrar 2025 ya supera todo lo ingresado por los impuestos del Estado en el año 2022, cuando fueron 183,84 millones.

Y esto pese a que en el acumulado de enero a agosto el Impuesto de Sociedades registra un descenso del 13,7% con respecto a 2024, con 19,87 millones frente a los 23,03 millones del año pasado.

Por todo ello, la cifra de recaudación hasta agosto es la mejor de los últimos años, que duplica con creces la de 2008 (el último año del que hay registro), ya que entonces se recaudaron 79,2 millones de euros. El peor dato acumulado de enero a agosto se registró en 2009, con 44,5 millones, pero ya se recuperó en 2010, con 88,8 millones que se incrementaron a 89,6 al año siguiente. Volvió a caer ligeramente en 2012, con 88,2 millones de euros, y de nuevo otro descenso en 2013, hasta los 78,5 millones. A partir de 2014 no ha bajado de los 80 millones de euros, con 93,8 ese año y 89,7 millones en 2015. De ahí a los 94,2 al año siguiente y ya en 2017 superó la barrera de los 100 millones de euros en los ocho primeros meses del año, con 103,89 millones de euros, para incrementarse hasta los 118,95 millones en 2018.

En 2019 experimentó un retroceso, con 112,87 millones que continuó en el año de la pandemia, cuando se ingresaron 111,24 millones. En la siguiente anualidad, las arcas cobraron 120,60 millones a los sorianos por los impuestos del Estado, unos ingresos que escalaron hasta los 149 millones en 2022, y a los 159,25 millones en 2023. El año pasado la recaudación siguió en ascenso, con 171,48 millones, y ya en 2025, otro aumento del 7,6%, hasta los 184,53 millones de euros.

Por impuestos, la recaudación del IVA desde enero a agosto apenas se ha incrementado con respecto al mismo periodo del año pasado. Los informes mensuales de la Agencia Tributaria permiten comprobar que el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha obtenido en lo que va de año la cifra de 71,86 millones de euros de IVA frente a los 71,11 millones de ese mismo periodo un año antes, es decir, supone un 1% más. Es más, en agosto cae casi un 40%, ya que se ingresaron 967.000 euros frente a los 1,576 millones del mismo mes de 2024.

En lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) en agosto se obtuvieron 4,01 millones de euros, lo que resulta un acumulado de 90,47 millones en los ocho primeros meses del año, que supone un 17,3% más que el mismo periodo del año pasado. Cabe destacar que es el doble que lo recaudado de enero a agosto de 2008, 45,8 millones de euros.

El Impuesto de Sociedades ha experimentado un descenso del 13,7% este año con respecto al mismo periodo de 2024, dado que hasta agosto de este año se han recaudado 19,87 millones de euros frente a los 23,03 millones que dejó la recaudación de los ocho primeros meses del año pasado. Un dato que es un claro indicador de la situación económica que se registra en la provincia, pues se trata de un tributo de carácter directo y de naturaleza personal que grava la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas.

A este respecto, lo que más llama la atención es que este impuesto sigue por debajo de las cifras de antes de la crisis de 2008, cuando el acumulado se elevó a 25,7 millones de euros.

En cuanto a la recaudación del impuesto de la renta de los no residentes, IRNR, en la provincia se obtuvieron hasta agosto 370.000 euros frente a los 324.000 euros de los ocho primeros meses de 2024, lo que hace que en el primer capítulo, el que engloba IRPF, impuesto de sociedades y el IRNR, fueran ingresados en la Agencia Tributaria 113,17 millones de euros más de un 12% que en el año precedente, 100,94 millones de euros.

En el capítulo dos que contempla la Agencia, es decir, tanto el IVA como los impuestos especiales y tráfico exterior, la cifra se elevó a 70,40 millones de euros, frente a los 69,58 millones, es decir, un 1,2% más. De impuestos especiales la recaudación fue un 5,7% superior, pasando de los -1,48 millones a los -1,57 millones, y en tráfico exterior se quedó en 1.000 euros, el mismo dato que el año pasado.

El capítulo tres, el correspondiente a tasas y otros ingresos, supuso en la provincia una recaudación de 955.000 euros, lo que supone un descenso del 0,1%, dado que de enero a agosto de 2024 el Estado obtuvo 956.000 euros.