La Marcha contra el Cáncer espera superar en Soria las 6.000 inscripciones

La XIII edición de la Marcha contra el Cáncer se celebrará el domingo 26 de octubre y espera alcanzar las cifras de otros años con más de 6.000 participantes. El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Soria, Jesús Aguarón, y el miembro de la junta directiva de la entidad, José Miguel Serrato, se reunieron esta mañana con el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, para informarle de la organización de esta nueva convocatoria solidaria, que se ha consolidado como uno de los eventos más multitudinarios de la provincia y un símbolo del compromiso social de la ciudadanía soriana con la investigación y la lucha contra el cáncer.

La Marcha contra el Cáncer volverá a recorrer las calles de Soria con salida desde la plaza Mariano Granados a las 11.30 horas. Hay que tener en cuenta que ese domingo coincide con el cambio de hora y que por tanto la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre, los relojes se atrasarán una hora para entrar en el horario de invierno.

Se trata de una prueba popular y no competitiva con un recorrido de cuatro kilómetros que transcurrirá por las calles San Martín de la Cuesta y Valobos, para llegar al río Duero por el paseo de San Prudencio y regresar al punto de partida por la calle Real y El Collado.

En las últimas ediciones se han superado los 6.000 participantes, y la organización espera alcanzar e incluso superar esa cifra este año. La recaudación íntegra se destina a programas nacionales de investigación oncológica, uno de los pilares fundamentales de la AECC.

Las inscripciones, con un precio simbólico de 10 euros, se abrieron la pasada semana y podrán formalizarse en dos puntos habilitados en la capital: la sede de la AECC en la calle El Collado número 17 y el local de la Cuadrilla de San Esteban, en la avenida de los Duques de Soria, número 14. La inscripción incluye la camiseta conmemorativa de la marcha y la participación en el sorteo final previsto al término del recorrido.

El presidente de la asociación recordó que la delegación soriana aportó el pasado año 80.000 euros a proyectos de investigación impulsados por la organización a nivel estatal. Subrayó que la marcha tiene también una vertiente de sensibilización y visibilización. “Si alguien no precisa nuestra ayuda, perfecto, pero en ningún caso debe ser porque no conozca nuestros servicios”, afirmó.

El subdelegado del Gobierno por su parte felicitó a la AECC por su labor y por la continuidad de una iniciativa que, año tras año, moviliza a miles de personas. Latorre destacó “la implicación de toda la sociedad soriana, de sus empresas, instituciones y voluntarios, que convierten esta marcha en un ejemplo de unidad y solidaridad”. El subdelegado reiteró el apoyo de la Administración General del Estado a las entidades sociales que trabajan por el bienestar de las personas y ha subrayado que “el compromiso colectivo frente al cáncer constituye una de las expresiones más claras de la solidaridad y la fuerza de la sociedad soriana”.

La AECC en Soria atiende cada año a más de 400 personas a través de su sede provincial, que ofrece apoyo psicológico, asistencia social, préstamo de material ortoprotésico, grupos de ayuda mutua y programas de acompañamiento hospitalario, todos ellos gratuitos y accesibles incluso para quienes no son socios.

Aguarón indicó que cada año se diagnostican en la provincia cerca de 700 nuevos casos de cáncer, lo que refuerza la necesidad de mantener una presencia constante de la asociación en el territorio. Por ello, la AECC desarrolla actividades informativas y preventivas en centros de salud, colegios y ayuntamientos, además de impulsar charlas y encuentros en el medio rural para acercar sus servicios a toda la población.

La XIII Marcha contra el Cáncer se enmarca en el calendario de eventos solidarios de la AECC a nivel nacional y mantiene su objetivo esencial: dar visibilidad a la enfermedad, apoyar a los pacientes y sus familias, y contribuir a la financiación de la investigación oncológica, clave para avanzar en la mejora de los tratamientos y la supervivencia.