Soria, segundo punto más frío del país

Soria se encumbra a los primeros puestos de las temperaturas más frías del país, y ocupa el segundo lugar del 'top ten' de los puntos gélidos, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

San Pedro Manrique despertaba este miércoles con sus termómetros marcando los cero grados a las 8.20 horas. Pero es que Barriomartín, localidad pedánea de La Póveda también se incluye este miércoles entre las diez localidades con temperaturas más bajas, con 2,25 grados también a las 8.20 horas.

Para hoy en Soria se esperan cielos nubosos con máximas que alcanzarán los 23 grados y mínimas que se quedarán en torno a los 6 grados. Temperaturas que se prevén que se mantendrán al menos hasta el sábado, según Aemet.