La Junta destina 104 millones a Soria en sus presupuestos, un 17% más que en 2024

La Junta de Castilla y León destina casi 104 millones de euros a Soria en inversiones reales dentro del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad. En concreto, la partida total es de 103.992.476 euros, con un incremento de casi el 17% con respecto a los del año 2024 (16,99%). En este capítulo están incluidas las consejerías, los organismos autónomos, entes, empresas y fundaciones públicas.

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) es la más inversora entre las distintas áreas, con una partida total que alcanza los 35,6 millones de euros. Entre las consignaciones más importantes se encuentran la promoción de vivienda eficiente para venta, con 13,5 millones de euros, para las localidades de Golmayo, Ólvega, Medinaceli, Garray (fase 1), Almazán y Langa de Duero; la urbanización de polígonos industriales, con 8,5 millones, destinados a la urbanización del de Langa; y las obras de abastecimiento de aguas, 5,2 millones, con eficiencia en redes de agua potable de Utrilla y Almaluez, Alconaba, Mancomunado Campo de Gómara y Soria Sur y la conexión con Ribarroya, Arguijo (La Póveda);Boos (Valdenebro), San Salvador y su fuente Yanguas, Villar del Ala y Fuentearmegil. En obras de depuración de aguas el gasto previsto es de 2,7 millones y para el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) se destina 1 millón de euros.

Para edificaciones industriales y otras infraestructuras hay 1,3 millones, que se reparten entre los 1,2 millones para el aeródromo de Garray y el puente de emergencia de San Esteban de Gormaz que paró la Confederación Hidrográfica del Duero, con 100.000 euros. Entre otras actuaciones se encuentran la estación de autobuses de El Burgo de Osma, que recibiría 427.112 euros.

Cantidad más modesta este año para el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA), con un 1 millón de euros presupuestados a cargo del departamento de Economía y Hacienda, quien también destina otro millón al Vivero de Empresas.

La Consejería de Sanidad es la segunda más inversora en la provincia, con 13,7 millones de euros. Destacan en este apartado los 3,8 millones del Centro de Salud de El Burgo de Osma y los 3,4 millones del Centro de Salud Soria Norte. La lista se completa con las fases 1 y 2 del Complejo Asistencial del Hospital de Soria, con 2,7 millones; el equipamiento diverso de hospitales (1,4 millones); las obras diversas en hospitales (800.000 euros); la fase 1 del Hospital Virgen del Mirón (750.000 euros); las obras en centros de salud (500.000); la ampliación del Centro de Salud de Almazán (151.250 euros); el Centro de Salud de San Leonardo (100.000 euros); y el equipamiento en centros de salud (47.000 euros).

Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio destina 13 millones de euros. Los tratamientos selvícolas preventivos de incendios en la provincia se llevan la mayor parte, con casi 6 millones de euros. En el listado aparece también una larga lista de actuaciones entre las que destacan la adquisición de puntos limpios (1,5 millones); el encauzamiento del barranco de Santa María de Huerta para evitar inundaciones (1,1 millones) o los equipos de extinción de incendios forestales para cuadrillas helitransportadas, con 1 millón de euros. El convenio Rehabitare con la Diputación suma en este apartado 312.000 euros, proyecto que ya suma otra partida de 555.000 euros.

A 12 millones de euros asciende el gasto previsto en Movilidad y Transformación Digital, que se centran en la conservación de la carretera SO-14 (3,8 millones de euros); las actuaciones en la vía de la SO-19, SO-630 de SO-615 a San Pedro Manrique (SO-650), con 2,7 millones; la variante de Yanguas (1,8 millones), el nuevo trazado de de la SO-920 El Burgo de Osma (1,5 millones) y el refuerzo y la renovación del firme en la carretera CL-101 del cruce de Borobia a Jaray.

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural especifica una partida total de 11,3 millones de euros. La adecuación de caminos rurales suma 2,1 millones, como partida más destacada, a la que siguen la infraestructura rural en concentración parcelaria en Dévanos (1,5 millones); la modernización del regadío del Campillo de Buitrago (1,4 millones); la modernización del canal de Ines (1,1 millones) y sanidad y bienestar animal (1 millón). Para el acondicionamiento de cubiertas del Centro Integrado de Formación Profesional de Almazán se destinan 650.00 euros y para la promoción del sector agroalimentario del plan de acción Tierra de Sabor, 572.000 euros.

El departamento de Educación prevé inversiones por valor de 9,5 millones de euros. Es la ampliación de espacios del Centro Integrado de Formación Profesional La Merced el más inversor con 4,3 millones de euros, seguido por la ampliación del colegio de Golmayo con 2,6 millones. Destaca como novedoso los 300.000 euros que se destinan al nuevo colegio de Los Royales, reclamado en la capital en una de las zonas de expansión más importantes, al que se destina para proyectos 300.000 euros. El comedor y la cocina del CRA Río Izana de Quintana suma 313.644 euros.

Cultura, Turismo y Deporte se lleva, según el proyecto de presupuestos, 2,7 millones de euros, cuya partida más elevada es el acondicionamiento de edificios de uso administrativo, con 500.000 euros. El plan de conservación de yacimientos arqueológicos suma 71,000 euros, la comercialización turística, 200.000 euros, y el mantenimiento y mejora de instalaciones deportivas, 78.000 euros.

Cierran el repaso al proyecto de presupuestos Familia e Igualdad de Oportunidades y la Fundación Patrrimonio Natural. En la primera citada, 2 millones de euros que se reparten entre el millón para la residencia de personas mayores de Soria, los 700.000 para las obras de mejora de acceso para personas mayores o la reposición de obras y equipamientos de personas con discapacidad (50.000).

En Patrimonio Natural, 1,7 millones para la construcción de infraestructuras de uso público (350.000 euros), las mejoras ambientales (350.000), Calatañazor y La Fuentona (348.000), Acebal de Garagüeta y Laguna Negra (162.000 euros), más otra partida para esta última de 115.000, el Cañón del Río Lobos (104.000) y La Fuentona-Sabinar (96.000), como consignaciones más destacadas.