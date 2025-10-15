Benito Serrano: «Estos galardones son reflejo del talento, el compromiso y espíritu de esta tierra»

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

«Los Premios Numancia nos recuerdan que Soria es una provincia que no se rinde, una tierra de futuro», afirmó el presidente de la Diputación Provincial de Soria, Benito Serrano, en su intervención durante la gala de entrega de estos galardones, que inició dando la enhorabuena a todos los premiados y también a Heraldo-Diario de Soria, por unos reconocimientos «que son reflejo del talento, el compromiso y el espíritu de esta tierra».

Serrano recalcó que «en cada uno de los premiados encontramos ese ejemplo de superación, de trabajo bien hecho y de confianza en las posibilidades de esta tierra». Y dicho esto, destacó igualmente que «detrás de estos logros, hay una llamada a la acción».

Se refirió el presidente provincial a la necesidad de que haya políticas «que permitan vivir y trabajar aquí en igualdad de condiciones», imprescindible para que el «esfuerzo» que realizan personas como los galardonados en este edición de los Premios Numancia «tenga continuidad».

Recordó a los presentes las bondades de una provincia de Soria que «aporta mucho más de lo que recibe, equilibrio medioambiental, alimentos de calidad, cultura, aire limpio, de los mejores cielos de Europa, y, sobre todo, valores, compromiso, cooperación y constancia». El presidente provincial pasó de lo material a lo abstracto y aseguró que son estos valores los que «hoy representan los premiados y que son, sin duda, la base de nuestro futuro, un futuro que tenemos que cuidar».

Recordó el presidente de la Diputación que vivimos en una provincia «con más extensión que la Comunidad de Madrid o el País Vasco», y con unos recursos naturales, que desde el Centro de Servicios y promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León, Cesefor, trabajan diariamente. Apuntó que el reconocimiento a Cesefor por Heraldo-Diario de Soria, en el área de Economía demuestra que «la innovación y la sostenibilidad son compatibles con la tradición. Desde Soria se exporta conocimiento y tecnología forestal a toda España, contribuyendo a la gestión responsable de nuestros montes y a la industrialización verde».

Destacó la labor del Campus Universitario Duques de Soria, Premio Numancia de Cultura, del que, dijo, simboliza "el conocimiento que arraiga, que no sólo forma sino que también transforma, el que da oportunidades y fija población».

Serrano enfatizó que el Campus Duques de Soria, en sus 40 años de historia, ha demostrado «que la educación universitaria puede ser motor de desarrollo y social y que invertir en ella es apostar por el arraigo», en clara referencia a la necesidad de la provincia de nuevos pobladores, algo por lo que trabaja incansable la Diputación Provincial.

De OnPhoto, recalcó que «la cultura, lejos de ser un lujo es desarrollo, identidad y futuro». Del Balonmano Soria valoró «el esfuerzo compartido, la pasión por competir y por crecer desde la humildad», y de Asovica, "que nos enseña el verdadero valor de la humano. Su labor dignifica nuestra sociedad".

Del mismo modo, también tuvo palabras de agradecimiento a Heraldo-Diario de Soria, «por seguir informando cada día, por ejercer el periodismo con rigor, cercanía y vocación de servicio público». Y en ese sentido, recalcó: «Los medios locales sois imprescindibles para dar voz a nuestros pueblos, para contar lo que sucede aquí y mantener viva la identidad de esta provincia».

Por ese motivo, elogió la convocatoria de los Premios Numancia realizada por parte de este periódico al que dio las gracias, recalcó, «por mantener viva esta cita anual que nos une y nos recuerda lo que somos».