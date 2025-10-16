La Cámara de Soria alerta de que con la nueva cuota de autónomos algunos negocios tendrán que bajar la persiana

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio de Soria ha alertado este jueves de que la subida de la cuota de autónomos "amenaza la supervivencia del tejido empresarial en la provincia" y que de materializarse esta medida anunciada por el Gobierno, "supondría un nuevo golpe para cientos de profesionales y pequeñas empresas de Soria".

La Cámara rechaza la nuevo cuota y señala que el tejido empresarial soriano ya está de por sí castigado por la despoblación, la falta de relevo generacional y los sobrecostes estructurales que implica operar en un territorio poco poblado.

El presidente de la Cámara de Comercio de Soria, Alberto Santamaría, advierte de que este aumento de las cotizaciones “obligará a muchos autónomos a tomar una decisión dramática: continuar a duras penas con su actividad o cerrar definitivamente sus negocios”.

“En una provincia como Soria, donde el emprendimiento y el autoempleo son la base del tejido productivo, medidas como esta resultan especialmente injustas. Lo que necesitamos es apoyo, no más cargas”, ha señalado el presidente.

La Cámara recuerda que Castilla y León ha perdido más de 5.000 autónomos y 2.000 empresas en el último año, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, y que la tendencia descendente se agrava en provincias como Soria, donde cada cierre tiene un impacto directo en la cohesión social y económica del territorio.

Desde la institución cameral se subraya que este tipo de decisiones contradicen las directrices de la Unión Europea, que recomiendan precisamente implementar ayudas al funcionamiento para las zonas escasamente pobladas, con el fin de compensar sus desventajas estructurales y favorecer la actividad económica.

“Europa nos insta a aplicar medidas de discriminación positiva, no penalizaciones. Soria necesita incentivos fiscales, menores costes laborales y apoyo real al emprendimiento para poder competir en igualdad de condiciones. Subir la cuota de autónomos va justo en la dirección contraria”, ha afirmado Santamaría.

La Cámara de Comercio de Soria hace un llamamiento al Gobierno de España y al resto de instituciones para que reconsideren esta medida y escuchen al conjunto del tejido empresarial y a las organizaciones de autónomos, que ya han manifestado su rechazo.

Además, insiste en que el autoempleo es una de las pocas vías de desarrollo económico y fijación de población en la provincia, especialmente entre jóvenes, mujeres y mayores de 45 años. Sin embargo, medidas como esta "desincentivan el emprendimiento y generan incertidumbre".

“Si a un joven que intenta emprender en Soria se le exige pagar más cuota en un momento de ingresos bajos e inestables, el mensaje que se le lanza es que emprender no compensa. Y eso es lo contrario de lo que necesitamos en una provincia que lucha por mantener su actividad y su población”, concluye el presidente de la Cámara