Mercedes Ciria, de Autónomos de Soria, ante la subida de cuotas: "Complica el día a día" y aquí es "doblemente injusta"

La subida de cuotas de los autónomos anunciada por el Gobierno ha suscitado las primeras reacciones entre los autónomos de la provincia de Soria y los numerosos gremios a los que afecta. La presidenta de la Asociación Intersectorial de Autónomos de Soria, Mercedes Ciria, se muestra tajante a la hora de expresar el sentir del colectivo, que se resume en dos líneas. Ciria afirma que la aplicación de las cuotas previstas "complica el día a día" de los autónomos, a lo que hay que sumar otra cuestión: en Soria se antoja "doblemente injusta" por el problema de la despoblación y el hecho de que no se apliquen de forma plena.

La asociación ha solicitado al Gobierno contención en la aplicación de las nuevas cuotas de cotización a la Seguridad Social previstas para 2026, que podrían oscilar entre los 17 y los 206 euros mensuales en función de los rendimientos netos de los trabajadores por cuenta propia.

“Entendemos que con mejores bases de cotización tendremos mejores prestaciones y pensiones, pero cada subida complica el día a día de aquellos que tienen los rendimientos más ajustados”, sostiene la presidenta. Ciria considera que “si, además, en territorios como Soria, gravemente afectados por la despoblación, no se aplican plenamente herramientas ya aprobadas para garantizar la competitividad, como las ayudas de funcionamiento reconocidas por la UE, la carga se vuelve doblemente injusta”.

La Asociación de Autónomos de Soria destaca que la provincia "no puede soportar los mismos niveles de cotización que zonas más prósperas, porque no parte de las mismas condiciones económicas ni demográficas".

Su presidenta recuerda que las ayudas de funcionamiento (consistentes en la tarifa plana que se aplica en España) se aprobaron tan sólo para las nuevas altas de autónomos realizadas en 2023 con una duración de 3 años, por lo que reclama su regreso para todas las nuevas altas que se produzcan mientras la provincia esté por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y que se mantengan de forma indefinida hasta conseguir dicho hito.

“La UE reconoció que territorios como el nuestro necesitan un trato diferenciado. Si esas ayudas no se trasladan plenamente a los autónomos, cualquier subida de cuotas resulta aún más desproporcionada y pone en riesgo la supervivencia de muchos negocios rurales”, reclama.

Desde la asociación se advierte de que elevar las cuotas sin un sistema de compensación justo puede empujar a muchos profesionales hacia la economía sumergida, reduciendo la base de cotizantes y aumentando la competencia desleal. “Cada vez que suben las cuotas sin medidas de apoyo, se castiga a quien cumple y se favorece al que trabaja en negro. No se trata de pagar más, sino de que todos coticen”, indica la dirigente de los autónomos.

La organización recuerda que en los últimos 25 años, la provincia ha perdido un 7,53% de sus autónomos. Actualmente, el 52,5% de los trabajadores por cuenta propia tiene más de 50 años, mientras que las nuevas altas entre menores de 30 son escasas.

Esta situación amenaza la renovación generacional, lo que podría traducirse en una menor población activa, una mayor presión fiscal sobre los jóvenes y un mayor riesgo de desaceleración económica local, con la pérdida consiguiente de servicios básicos para la población.

Desde su fundación en 2004, la Asociación Intersectorial de Autónomos de la Provincia de Soria trabaja en la defensa de los intereses de los autónomos, promoviendo un marco normativo estable y favorable para su actividad. La Asociación forma parte de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES).