Lucas avanza la «readaptación» del Mirón para acoger la Unidad del Dolor

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Unos presupuestos «históricos» enfocados en el «crecimiento, el empleo, las familias y la excelencia de los servicios públicos». Así resumió la consejera de Educación, Rocío Lucas, el proyecto de presupuestos para Castilla y León presentado por la Junta. Unas cuentas que superan los 15.700 millones y que superan los 100 millones en inversiones para Soria. La consejera también avanzó algunos de los proyectos como los 750.000 euros consignados para el Hospital Virgen del Mirón. Se pretende una «readaptación» de espacios para acoger «unidades sociosanitarias» como por ejemplo la Unidad del Dolor.

Lucas recalcó que en las cuentas presentadas «ocho de cada 10 euros» se destinan a políticas sociales y matizó que además de las inversiones (104 millones) y el gasto (473 millones), Soria también se beneficiará de las partidas no provincializadas para programas como las ayudas a enfermos de ELA, la compra de helicópteros médicos o las bonificaciones fiscales.

En materia de inversiones Lucas repasó las grandes cifras subrayando el aumento del 17% sobre las últimas cuentas. Además, la consejera ofreció algunos detalles sobre los proyectos que contienen las cuentas. Es el caso del nuevo colegio de Los Royales para Infantil y Primaria que tutelará su departamento. Hay una reserva de 300.000 euros y el objetivo es que en los próximos meses se avance en obtener la cesión de suelo por parte del Ayuntamiento de Soria y en, al menos, licitar la redacción del proyecto. Lucas explicó que ya se ha detectado un aumento de las necesidades y por eso se procede a dar respuesta con el nuevo centro educativo.

La consejera también hizo referencia a los casi 3 millones para concluir las obras del Santa Bárbara, los más de 6 millones para los centros de Salud de Soria Norte y El Burgo y la ya explicada «readaptación» de El Mirón, en definitiva, «unos presupuestos expansivos que trabajan para las personas».

El presidente del PP, Benito Serrano, ahondó en el carácter «histórico» de las cuentas y su «repercusión en toda la provincia». El líder popular puso el acento en los más de 16 millones enfocados a Vivienda o el importante proyecto del CTR «que espero que desde el Ayuntamiento de Soria se pueda agilizar». «Confío en que salgan adelante y que el actual secretario general del PSOE –Carlos Martínez– deje de insultar y se siente a negociar», señaló insistiendo en que «son unas cuentas que trabajan por Castilla y León, los jóvenes, las familias y los mayores».

Por su parte, el procurador del PP en las Cortes, Pedro Antonio Heras, que asegura que el proyecto de presupuestos es «una apuesta por una Castilla y León que cree en sí misma». La «meta» es «colocar a Castilla y León en los tres primeros lugares de todos los indicadores sociales y económicos». Heras explicó la parte económica y fiscal de unas cuentas que incluyen medidas como la bonificación de 300 euros para autónomos «que servirá para compensar el sablazo de Sánchez». Heras subrayó los beneficios fiscales llegarán a casi 36.000 sorianos que ahorrarán unos 37 millones que sumados a los 3,5 millones de ahorro por en el IRPF provocan que pueda haber «40 millones más en los bolsillos de los sorianos». «Creemos en la libertad de las personas para hacer uso de su dinero», insistió.

Con respecto a la ‘ausencia’ de partida para la ampliación de La Audiencia, Heras recordó que se mantiene el compromiso de la Junta a la espera de que se disponga del proyecto. «El Ayuntamiento tendrá que decir cuál es el proyecto real», advirtió.

«FICTICIOS»

Desde el PSOE el proyecto de presupuestos se ve de manera radicalmente opuesta. Javier Muñoz, ha calificó los «presuntos» presupuestos de la Junta «unas cuentas fake, hechos para el titular fácil y no para mejorar la vida de la gente en Soria». «Mañueco repite el guion: vende rigor y estabilidad, pero detrás no hay nada, sólo parálisis. Ni techo de gasto aprobado, ni respaldo interno con el no en la Mesa de las Cortes, ni un proyecto serio para Castilla y León y obviamente menos para la provincia. Lo que presentan es un documento de escaparate, no un plan real de gobierno», señaló. Muñoz insiste en que la tramitación es «chapucera» y que la Junta apenas ha aprobado tres presupuestos en los últimos seis años. «Ese es el crédito que tiene».

Al margen de estas dudas, el socialista ha indicado que «las cifras para Soria siguen siendo insuficientes y con proyectos desaparecidos como el Palacio de la Audiencia, la Escuela Oficial de Idiomas o centros de salud en la provincia». Al margen de estos olvidos, también se ha referido «al marketing en su peor vertiente». «Anuncian una partida para el Hospital Virgen del Mirón cuando llevamos más de un año esperando la convocatoria de esa mesa de trabajo con todos los agentes. Esta mesa fue comprometida por el propio presidente para avanzar en el uso y la remodelación del edificio y nada se sabe», recordó. Muñoz también mostró su sorpresa por la partida para el colegio de Los Royales. «Llevamos desde 2018 junto con la plataforma pro escuela pública trabajando por un centro en este barrio y hemos recibido el voto contrario en el Pleno del Ayuntamiento por parte del PP y el voto contrario en las Cortes a una PNL. ¿Nos tenemos que creer que han cambiado de idea? ¿Tenemos que pensar que la cercanía electoral les ha animado a tomar en cuenta nuestra propuesta», resume el dirigente socialista con dos ejemplos que evidencian la «falta de credibilidad de unas cuentas que de inicio nacen con más problemas y obstáculos que realidades y que con la experiencia de los años anteriores sólo parecen una cortina de humo».