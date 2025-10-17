Cultura ‘diagnosticará’ San Saturio con Inteligencia Artificial y otros 4 templos provinciales

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte autorizó ayer un gasto total de 4,7 millones euros para la contratación de la toma de datos de varios inmuebles patrimoniales de la Comunidad, entre ellos cinco de Soria declarados BIC, para la generación de modelos digitales, el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) aplicable al patrimonio y un laboratorio móvil para un diagnóstico y análisis de los edificios, aprobado en Consejo de Gobierno.

Las cinco iglesias de Soria son la ermita de San Saturio, la iglesia de San Bonifacio en Espejo de Tera, la iglesia de San Miguel en Gormaz, la de Santa María Magdalena en Valdenarros y la de San Juan Bautista en Brías.

Estas tres actuaciones se enmarcan en el Proyecto KHN-Knowledge Heritage Network (Red de Conocimiento del Patrimonio) que tiene como objetivo general transformar la gestión tradicional del patrimonio cultural hacia una gestión digital integral, donde cobra importancia la conservación preventiva. El proyecto está financiado con Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del Programa Next Generation de la Unión Europea.

A través de la creación de modelos BIM (base de datos inteligente) se obtiene documentación gráfica e información de los inmuebles BIC en su estado actual, lo que supone una información «digital fiable» que permitirá la utilización de estos modelos en futuras acciones de mejora o mantenimiento en cada edificio, explica la Junta También posibilitará la futura integración de los datos obtenidos en la plataforma de gestión de operaciones de Patrimonio Cultural y estos datos podrán ser utilizados en operaciones de mantenimiento del inmueble, gestión patrimonial, generación de gemelos digitales y futuras intervenciones en los bienes.

La ejecución de este proyecto permitirá, según el Gobierno regional, la modernización de las herramientas de gestión de las administraciones públicas en la conservación y prevención del patrimonio cultural en Castilla y León, dotándolo de una mayor eficiencia y sostenibilidad. Se optimizará la gestión del patrimonio público, facilitando la conservación, mantenimiento preventivo e intervenciones correctivas mediante modelos digitales precisos y actualizados y agilizará también, los trámites relacionados con reformas, inspecciones y certificaciones.

La ejecución de este proyecto permitirá la transformación de un sector que la Junta considera «clave» en Castilla y León como es el patrimonio cultural, en torno a la modernización y digitalización de sus medios de conservación y prevención y con la ayuda de la IA.