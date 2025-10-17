Los sindicatos piden la retirada del ERTE de ZF que afecta a la planta soriana de Ólvega

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Los sindicatos que componen la comisión negociadora del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de la empresa alemana ZF Aftermarket, que afecta a la planta de Ólvega que da empleo a 480 trabajadores, han pedido por unanimidad la retirada del mismo por «carecer de justificación», según confirmó el presidente del comité de empresa del sector de Soria, Miguel Ángel Cardero (CGT).

Los representantes de los trabajadores han señalado también a través de un comunicado que esta segunda reunión de la comisión de seguimiento del ERTE, celebrada en la localidad navarra de Corella, donde se ubica la sede social de la firma, se ha centrado en aspectos técnicos relacionados con la causas que ZF expone para el ERTE, y se ha pedido «documentación adicional».

El próximo encuentro, el tercero de la ronda de contactos entre los directivos de ZF, empresa dedicada a la fabricación de frenos para el sector de la automoción, y los sindicatos tendrá lugar el martes 21 de octubre.

El ERTE perjudica a cinco plantas: Corella, Mutilva y Egüés en Navarra; Alfaro en La Rioja; y Ólvega en Castilla y León. Las tres factorías navarras aglutinan unos 800 puestos de trabajo, casi 200 la riojana y los referidos 480 de Soria. El comité intercentros encargado de las negociaciones está compuesto por cinco delegados de CCOO, tres de CGT, dos de UGT, uno de LAB, uno de ELA y uno de USO.

La dirección de ZF Aftermarket justificó el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en "causas organizativas y productivas", y así se lo trasladaron a los representantes de los trabajadores en el primer encuentro. La negociación se va a extender a lo largo de este mes de octubre. De la abundante documentación que aportó la empresa se desprende que ZF plantea una regulación para 2026 de entre 13 y 93 días dependiendo de la sección y para la práctica totalidad de la plantilla, que en Ólvega son unos 480 trabajadores.