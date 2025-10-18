Heraldo-Diario de Soria

La visita de Alberto Feijoó a Soria en fotos

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijoó, visita Soria en un acto multitudinario que comenzó en las instalaciones Cartonajes Izquierdo, Insoca, para posteriormente recorrer el Collado, entrar a distintos comercios y terminar comienzo torreznos en la Plaza Mayor

El acto comenzó en Insoca y despues recorrieron el centro de Soria

El acto comenzó en Insoca y despues recorrieron el centro de Soria

Mario Tejedor
Soria

El líder del Partido Popular ha estado acompañado en todo momento por Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, y por Benito Serrano, presidente de la Diputación de Soria, entre otras autoridades y multitud de empresarios de la provincia.

En su recorrido por el centro de la ciudad, Alberto Núñez Feijóo visitó distintos comercios y se le pudo ver cercano con multitud de personas que le saludaban por el Collado, su visita a Soria terminó en el Mesón Castellano, donde acompañado de la delegación popular soriana, degustó unos torreznos.

