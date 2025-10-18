La visita de Alberto Feijoó a Soria en fotos

El acto comenzó en Insoca y despues recorrieron el centro de SoriaMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El líder del Partido Popular ha estado acompañado en todo momento por Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, y por Benito Serrano, presidente de la Diputación de Soria, entre otras autoridades y multitud de empresarios de la provincia.

En su recorrido por el centro de la ciudad, Alberto Núñez Feijóo visitó distintos comercios y se le pudo ver cercano con multitud de personas que le saludaban por el Collado, su visita a Soria terminó en el Mesón Castellano, donde acompañado de la delegación popular soriana, degustó unos torreznos.