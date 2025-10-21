Las Ánimas en Soria, un programa de ‘miedo’

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Magia, misterio y emoción van de la mano del festival de las Ánimas de Soria, pero también cultura, turismo y economía. Arranca una nueva edición del evento que este año cumple 40 ediciones un «hito histórico» que lo consolida como «referente cultural y turístico nacional». Ayer se desveló el programa completo que incluye actividades ya tradicionales, contando también con la vuelta a las ruinas de San Nicolás, y novedades como el Kahoot de Ánimas y un juego de rol en vivo en la misma ciudad de Soria que se celebrará el próximo enero.

La música de Galo Gómez y una lectura de José Ángel Mayor ambientaron la puesta de largo de la programación a cargo del director del evento, Ernesto López. Un compendio de actividades «marcadas por la innovación y la tradición». «La edición de 2025 llega con una agenda más extensa y diversa que nunca, combinando las actividades más emblemáticas con novedosas propuestas que buscan seguir impulsando Soria como destino de turismo cultural y literario de referencia», destacan desde la organización.

Las Ánimas se ha ganado a pulso su sitio dentro del calendario cultural de Soria, y del resto de España, en torno al puente de Todos los Santos. El festival apunta a seguir la senda de crecimiento marcado los últimos años. Solo en 2024 registró un aumento del 18% en su portal y durante el puente la ocupación hotelera alcanzó el lleno. La estimación es que el impacto económico del evento supera los 2 millones de euros.

En el programa de 2025 se conjugan «las actividades más emblemáticas» como las lecturas de terror –del 27 al 30 de octubre–que regresan a San Nicolás «con novedosas propuestas que buscan seguir impulsando a Soria como destino de turismo cultural y literario de referencia». Aunque ya se han celebrado algunos actos previos, la catarata de actividades toma cuerpo a partir del jueves con, por ejemplo, las lecturas que se ofrecerán en la biblioteca pública de Soria y enfocadas en relatos de terror y fantasía para un público infantil y juvenil. Se ofrecerá una lectura teatralizada de dos de las leyendas más emblemáticas de Gustavo Adolfo Bécquer: El Monte de las Ánimas’ y Maese Pérez, el organista’, adaptadas para el público infantil en doble sesión a las 19.00 y las 20.00 horas. Destacar que el 23 también empiezan las visitas guiadas por la crónica negra de Soria y la propia historia del festival.

De cara al fin de semana el nivel de actividad subirá de forma notable. El viernes tendrá lugar la ya tradicional carrera nocturna que en esta ocasión servirá para recoger fondos en favor de la fundación Menudos Corazones. También el viernes, y hasta el domingo, arranca una de las novedades de este año con la construcción en la plaza Mayor «de una escultura efímera en forma de árbol, símbolo de la memoria y el paso del tiempo. Esta obra colectiva arderá en un acto simbólico el 31 de octubre, coincidiendo con el cierre del Desfile de Ánimas».

El sábado, en el Palacio de La Audiencia, turno para los Premios Ánimas que este año harán entrega de la Máscara de Ánimas a la escritora Katherine Neville. El evento además contará con la interpretación de Carmina Burana a cargo de la Banda Municipal de Música y la Coral de Soria.

Una de las principales novedades en la edición de este año ya está activa, el Kahoot de Ánimas que es «un juego interactivo basado en el cartel oficial del Festival 2025, disponible a través de la web oficial del evento». Los participantes podrán poner a prueba sus conocimientos sobre el universo de las Ánimas , acercando el espíritu del festival también al ámbito lúdico. Otra de las nuevas apuestas, aunque no llegará hasta enero, se traducirá en una partida de rol en vivo «que transformará las calles de Soria en un escenario interactivo ambientado en la ciudad decimonónica de los hermanos Bécquer» con la participación esperada de más de un millar de personas.

«El festival contará también con exposiciones de trajes medievales, una visita guiada conmemorativa de los 40 años y rutas temáticas como Crónica Negra de Soria o La Soria de los Bécquer, que permitirán redescubrir los rincones más enigmáticos de la ciudad», recuerdan desde la organización del evento.

Los eventos centrales del festival llegarán el día 31 con el desfile de ánimas y el 1 con la lectura de la leyenda en el monte que da nombre al evento. Este año el desfile tendrá una nueva vertiente con los nobles partiendo del castillo y los templarios desde el Duero para juntarse en San Juan de Rabanera rumbo a la plaza Mayor. El broche llegará la noche siguiente con la lectura junta al Duero. «El Festival de las Ánimas 2025 promete ser una edición inolvidable, conmemorando cuatro décadas de magia, misterio y emoción. Una celebración que reafirma a Soria como epicentro del terror, la leyenda y la cultura en España», destacan.