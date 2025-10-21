Un matrimonio felicita a la Guardia Civil de Soria por su rescate en el Cañón del Río Lobos

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) se ha hecho eco este martes de una misiva remitida al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, Sergio Peñarroya, en el que un matrimonio rescatado por los agentes en el Parque Natural del Cañón del Río Lobos agradece a los miembros de la patrulla por el rescate. La AEGC aprovecha el comunicado para recordar las «carencias de personal y de medios» que sufren.

También agradecen la entrega del agente que coordinó la operación desde el COS. En la misiva, según la AEGC, la familia agradece a la patrulla del puesto de San Leonardo de Yagüe “el cariño y cuidado excepcionales con los que estos funcionarios atendieron a mis padres. No se limitaron a cumplir con su obligación profesional, sino que ofrecieron un trato humano, cercano y comprensivo que tranquilizó y consoló́ a dos personas mayores que se encontraban en una situación de gran vulnerabilidad física y emocional».

También destaca que “su actuación demostró́ que detrás del uniforme hay personas con una vocación de servicio auténtica y un compromiso genuino con el bienestar de los ciudadanos”, ers decir, recalca la asociación, «fueron más allá de su deber».

Continua la familia que «actuaciones como esta hacen que los ciudadanos nos sintamos profundamente orgullosos de nuestros funcionarios públicos. En una época en la que a menudo se cuestiona la calidad de los servicios públicos, encontrar profesionales que combinan competencia técnica con calidad humana es motivo de satisfacción y reconocimiento. Su profesionalidad, humanidad y dedicación han convertido lo que pudo ser una tragedia en un testimonio de la excelencia del servicio público español”.

Desde la AEGC, asociación que engloba todas las escalas y empleos de la Guardia Civil, agradecen estas palabras de gratitud de la familia «hacia nuestros compañeros que cada día tratan de suplir las carencias con las que deben prestar servicio con su profesionalidad y, en este caso concreto, con un trato humano, cercano y comprensivo hacia el matrimonio que se encontraba deshidratado, nervioso y con una condición médica delicada».

Añade que «servicios como este justifican el orgullo de AEGC de ser y representar a los guardias civiles y defender las mejoras laborales que les permitirían dar un mejor servicio a los ciudadanos». Ante este agradecimiento de la familia, finaliza la asociación, «no podemos evitar preguntarnos ¿cuánto mejoraríamos la seguridad de los ciudadanos sí contáramos con personal suficiente y con los medios materiales necesarios?»