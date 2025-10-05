Operativo de búsqueda para auxiliar a un varón extraviado en el parque de la Laguna Negra en Duruelo

Publicado por Heraldo -Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un hombre ha tenido que ser auxiliado por Protección Civil al extraviarse en el Parque Natural de la Laguna Negra, en el término de Duruelo. El propio viandante llamó al 1-1-2 para informar de que estaba realizando la ruta GR 14 Senda del Duero y se había extraviado mientras descendía.

La central de emergencias recibió la voz de alarma a las 13.46 horas, tras lo cual se puso en marcha la Asociación Motonieve Urbión, entidad colaboradora de Protección Civil, con base en Covaleda, para auxiliar al varón extraviado.

La búsqueda se dirigió desde el centro coordinador de emergencias de la Junta de Castilla y Léon, y contó también con la participación de agentes de la Guardia Civil. Los componentes de la asociación trasladaron al hombre hasta Duruelo de la Sierra, donde tenía estacionado su vehículo particular.