Soria Ya lleva a las Cortes la inundación de la parcela del Centro de Salud de El Burgo

Soria Ya llevará al Pleno de las Cortes que comienza este martes varias cuestiones relacionadas con la provincia. La primera, de carácter sanitario, aborda la "aparición de filtraciones en el solar del futuro centro de salud burgense" que a su juicio "no es un imprevisto, sino falta de planificación". Además, preguntará por el futuro de Tableros Losán y los autónomos sorianos.

El procurador Juan Antonio Palomar preguntará esta tarde al consejero de Sanidad por las filtraciones de agua detectadas en el solar del futuro centro de salud, «primer contratiempo antes de iniciar las obras». En este sentido, ha señalado que el terreno está situado en la vega del río Ucero, por lo que en opinión del procurador de Soria Ya, la aparición de aguas en el solar «no es un imprevisto» sino un error de planificación.

Palomar ha recordado que el Ayuntamiento de El Burgo de Osma cedió los terrenos en 2010, la Junta aceptó la cesión ese mismo año y, siete años después, en 2017, anunció que las obras arrancarían en 2019 sin que se cumpliera finalmente este compromiso de la Junta. «El proyecto se adjudicó, por fin, en marzo de 2025 por más de seis millones y veinte meses de plazo. Medio año después, no se ha hecho nada y ya aparece el primer contratiempo», ha denunciado.

El procurador soriano ha insistido en que este centro de salud aparecía proyectado en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2021-2025, donde se incluía también los centros de salud Soria Norte, San Leonardo y Almazán, ninguno en obras a día de hoy.

Tableros Losán

Por su parte, la procuradora Vanessa García va a preguntar a la consejera de Industria aclaraciones sobre el pago de dos millones de euros a Tableros Losán realizado por la Junta de Castilla y León en julio. «Si el fin era sostener actividad industrial y empleo en Soria, es razonable conocer qué objetivos se fijaron, qué condiciones asumió la empresa, qué hitos de seguimiento existen y qué garantías activará la Administración si no se cumplen».

Soria Ya defiende el apoyo económico público al tejido productivo de la provincia, pero con el objetivo de asegurar resultados que garanticen la actividad de las empresas y el mantenimiento de puestos de trabajo.

Autónomos

Por su parte Ángel Ceña, será el encargado de defender la posición de Soria Ya en la PNL sobre autónomos que el Partido Popular lleva al Pleno de esta semana. El portavoz ha recordado que en junio de 2024 Soria Ya registró una iniciativa con medidas muy similares, recordando que la propuesta de la plataforma fue rechazada.

La proposición no de ley de los populares contará con el voto favorable de los sorianistas, «si es buena para los autónomos, la apoyaremos, la presente quien la presente».

Soria ¡YA! vuelve a reclamar la aplicación real de las ayudas al funcionamiento autorizadas por la Comisión Europea (hasta el 20 % de costes laborales), tanto por el Gobierno de España como por la Junta de Castilla y León. También solicita concretar la posible franquicia de IVA para pequeños autónomos conforme a la normativa europea, con seguridad jurídica, tramos claros y evaluación pública. «En Soria sobran titulares y faltan hechos», ha concluido.