Los Royales inicia una recogida de firmas para encender los semáforos antes del cambio de hora

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Asociación de Vecinos del barrio de Los Royales ha iniciado una campaña de recogida de firmas dirigida al Ayuntamiento de Soria, para solicitar "una vez más" el encendido de los semáforos ya instalados desde hace tiempo en las travesías de Eduardo Saavedra y avenida Valladolid. La asociación lo gestiona a través de su página web en la que ha habilitado un enlace para las rúbricas

Además, solicita que el encendido se lleve a cabo antes del cambio de hora, previsto para la madrugada del 25 al 26 de octubre, con el fin "de mejorar la seguridad vial y peatonal en esta zona tan transitada".

La asociación que dirige Asunción Isla representa al barrio de mayor expansión de la ciudad, una zona de la capital que agrupa a la zona con la población más joven.