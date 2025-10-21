La pirueta del concejal de Hacienda de Soria en las bonificaciones del IBI

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La política suele dar lugar a piruetas políticas difícilmente entendibles de no ser porque retorciendo la realidad a veces se intentan lanzar propuestas contra el 'enemigo'. Este es el caso del portavoz del equipo de gobierno y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz, quien exige al PP que explique a las pymes y autónomos "por qué sólo quiere bonificar a cerca de cincuenta empresas y obvia al 90% del tejido empresarial de la capital con una propuesta “chapucera".

Se refiere Muñoz a una de las propuestas del Grupo Municipal Popular para bonificar el IBI dependiendo de los inmuebles en los que se cree empleo. Así, alcanzaría el 95% la bonificación del IBI a las empresas de más de 50 trabajadores, del 5% a los que tengan una plantilla de entre 5 y 10 trabajadores, del 10% para entre 11 y 25 y del 15% para entre 26 y 50.

Todas estas sugerencias del PP fueron desechadas por el equipo de gobierno socialista quien dio luz verde a una nueva subida del IBI en el pleno del lunes, la enésima, que se fija en el 2,2%, y que también se extienden a los impuestos de circulación y a los vados.

Lo curioso del caso es que Muñoz critica que los populares no tengan en cuenta los inmuebles donde trabajan entre 1 y 5 trabajadores pero él no aplica tampoco ninguna bonificación en el IBI. “Esta vez hemos visto qué política fiscal defiende el Partido Popular de Soria. Se salta la legislación con ayudas para propietarios sin incluir que debe ser renta limitada como exige la normativa y decide bonificar el 95% del IBI a las empresas de más de 50 trabajadores y 0% a las que tienen entre 1 y 5”. 0% también en el caso del PSOE que mantuvo el guión de la subida generalizada.

E incide “Deben argumentar esa idea de que ninguna empresa de menos de cinco trabajadores, que son el 90% del tejido empresarial, con datos reciente del INE, tenga ayudas y que, sin embargo, todas las de más de 50 trabajadores, en torno a medio centenar con facturaciones de millones de euros, reciban una bonificación del 95%”.