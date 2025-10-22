El Ayuntamiento aprueba contratar a una empresa para avanzar en el Plan de Igualdad

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria ha aprobado la contratación de una empresa para avanzar en el Plan de Igualdad del que carece ahora mismo el Consistorio soriano. Así lo ha asegurado este miércoles el concejal de Personal, Eder García, quien ha salido al paso de las críticas del sindicato CSIF contra la política laboral del Ayuntamiento.

Eder ha explicado que la empresa "nos echara una mano en la tarea" para evitar sanciones como la de 2024, en la que la Inspección de Trabajó multó al Ayuntamiento con 9.000 euros precisamente por incumplir el Plan de Igualdad. El Consistorio aceptó el pago con una reducción del 40%.

Del mismo modo, Eder ha señalado que se convocará una comisión paritaria y que se mantendrán negociaciones por el convenio colectivo y ha llamado a tener "fluidez para sentarse" con los sindicatos.

El edil ha señalado sobre la denuncia de CSIF que "cuando se convocan mesas de negociación y no se presentan, no hay voluntad de negociar y lo mismo pasa con los calendarios, que no se negocian".

Ha subrayado que este año "el equipo de gobierno cumplirá y se trasladará la propuesta de los departamentos". Del mismo modo, ha añadido que con los 12 socorristas disponibles, cuando se produce bajas "hemos hecho 26 llamamientos para su sustitución que tardan un día, y esto supone un sobresfuerzo para intentar cubrir esa baja".

En cuanto a la subida salarial, ha explicado que "en los últimos años se ha subido el 9% fruto del diálogo social", y que "esta es la ruta para el futuro".