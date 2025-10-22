IV Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento: en fotos

54 empresas e instituciones se dan cita en la Feria, donde muestran sus ofertas a cientos de personas que pasan por el Palacio de la Audiencia.

La jornada también contó con talleres, charlas y actividades, los asistentes pudieron disfrutar de una experiencia inmersiva manejando un simulador de vuelo con drones, tecnología cada vez más presente en sectores emergentes.

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio

La Feria pone en común empresas y trabajadoresMARIO TEJEDOR Feria de empleo de la Cámara de Comercio