El futuro de la empresa Zf se decidirá en Ólvega en la última reunión sobre el ERTE

La comisión negociadora del ERTE de Zf Aftermarket celebrará este jueves en Ólvega la última de las reuniones sobre la regulación que planteó la empresa alemana para su planta de la localidad soriana, además de las ubicadas en Corella, Mutilva y Egüés de Navarra, y la de Alfaro en La Rioja. Y es que el 23 de octubre finaliza el periodo legal de consultas, de modo que será en Ólvega donde se decidirá el futuro de la plantilla, junto con las de las otras cuatro fábricas.

La sección sindical de CGT de ZF Ólvega, que tiene la mayoría en el comité con 13 de los 17 representantes, informó a los trabajadores de que el el periodo legal de consultas finaliza este 23 de octubre, y tal y como ya le ha solicitado la plantilla, solicitará a la mesa negociadora que el preacuerdo sea llevado a una asamblea para su posible ratificación. “Consideramos fundamental que la plantilla esté plenamente informada y participe en la decisión final mediante votación”, aseguró el presidente del comité, Miguel Ángel Cardero. De hecho, la intención de CGT es realizar asambleas informativas mañana viernes o el lunes donde se explicarán los puntos acordados y el contenido del posible acuerdo.

El hecho de que la última reunión de la comisión negociadora se celebre en Ólvega obedece simplemente a las instalaciones que posee la empresa, de modo que el resto de participantes se trasladará a la localidad soriana para asistir. Cabe recordar que hasta ahora todas se habían convocado en Corella, donde la firma alemana tiene su sede.

En la del martes, los sindicatos solicitaron formalmente la presentación de una propuesta para intentar acercar posturas, que la empresa les facilitó, y que se comprometieron a estudiar para la reunión de este jueves , si bien ya aseguraron que está lejos de los mínimos que constituyen un acuerdo aceptable.

De hecho, el viernes anterior pidieron por unanimidad la retirada del mismo por «carecer de justificación», según confirmó entonces Cardero. El comité intercentros encargado de las negociaciones está compuesto por cinco delegados de CCOO, tres de CGT, dos de UGT, uno de LAB, uno de ELA y uno de USO.

La dirección de ZF Aftermarket justificó el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en «causas organizativas y productivas», y así se lo trasladaron a los representantes de los trabajadores en el primer encuentro de una negociación que se ha ido extendiendo a lo largo de este mes de octubre y la comisión espera finalizar este jueves.