Inyección de 550.000 euros para mejorar el firme de la N-122 en El Burgo de Osma

La travesía de El Burgo de Osma y los tramos anterior y posterior recibirán una mejora del asfaltado. Así se ha anunciado desde el Gobierno, que ha contratado ya los trabajos. Se une al proyecto para recuperar el firme en el tramo de la Autovía del Duero (A-11) en la Variante de El Burgo.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 549.485,20 euros (IVA incluido) un contrato para la rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de la carretera N-122, entre el kilómetro 209,5 y el 219,2, a su paso por la localidad de Burgo de Osma, en la provincia de Soria.

La actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que Ministerio de Transportes ha invertido más de 228 millones de euros desde junio de 2018, en la provincia de Soria

El objetivo de este contrato consiste en ejecutar las siguientes actuaciones:

Rehabilitación estructural mediante fresado del firme en 5 cm de espesor y reposición con 5 centímetros de mezcla bituminosa continua en los tramos necesarios.

mediante fresado del firme en 5 cm de espesor y reposición con 5 centímetros de mezcla bituminosa continua en los tramos necesarios. Rehabilitación superficial mediante extendidos de una capa de rodadura de microaglomerado en frío en todo el tramo, incluidas las zonas con rehabilitación estructural.

mediante extendidos de una capa de rodadura de microaglomerado en frío en todo el tramo, incluidas las zonas con rehabilitación estructural. Reposición de señalización horizontal y balizamiento.

Estos trabajos de rehabilitación servirán para corregir los deterioros que presenta el firme en la actualidad y para prevenir su agotamiento y colapso en las zonas en peor estado, garantizando así unas condiciones de circulación y seguridad vial adecuadas.

Esta adjudicación se suma a la realizada recientemente para también ejecutar trabajos de rehabilitación en la A-11 en la variante de Burgo de Osma, donde se destinarán otros 2,6 millones de euros (IVA incluido).

Además, en este contexto de trabajos de mantenimiento de carreteras del Estado que realiza el Ministerio en la provincia de Soria, cabe señalar que el pasado mes de julio se adjudicaron por otros 10,4 millones de euros la conservación de 150 kilómetros en diversos tramos de las autovías A-11, desde Medinaceli hasta Lubia; y SO-20, en Soria capital; y en las carreteras N-111, entre Medinaceli y Almazán y entre Lubia y Soria; y en la N-2, entre Medinaceli y Santa María de Huerta.