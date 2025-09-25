El BOE confirma la adjudicación de la mejora del firme en la variante del Burgo de Osma de la A-11

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La variante de El Burgo de Osma por la A-11 (Autovía del Duero) recibirá obras de mejora del firme. Así lo avanzó hace la pasada semana este medio y ahora ya tiene la confirmación oficial en el BOE con la publicación de la adjudicación de los trabajos. Se trata del tramo más antiguo de esta vía en la provincia de Soria.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves el anuncio de la formalización del contrato entre la Dirección General de Carreteras y la empresa Construcciones y Obras Llorente como adjudicataria de las obras de rehabilitación del firme de la variante de El Burgo de Osma (Soria) de la autovía A-11 por 2,1 millones de euros, 2,5 con impuestos.

Según figura en el anuncio, recogido por Ical, las obras se dedicarán a la rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de este tramo de la A-11 que discurre entre los kilómetros 52,400 y 61,800, dentro de la provincia de Soria.

La fecha de adjudicación fue el 12 de septiembre de 2025 tras recibir un total de ocho ofertas, y el valor de la oferta seleccionada, de 2.113.184,23 euros, estuvo por encima de la de menor coste (1.946.763,49 euros) pero por debajo de la mayor, que ascendió a 2.358.624,89 euros.