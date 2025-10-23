Ondara firma su primer cliente, un gigante del cannabis medicinal en Alemania

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Buenas noticias desde Ondara. La planta ubicada en Garray se garantiza la actividad y el empleo para 2026 con la firma de un contrato comercial con un gigante de la distribución de cannabis medicinal en Alemania. Con un 'escaparate' de casi 20.000 farmacias en el país germano, la actividad recientemente recuperada en las instalaciones de Soria mira al futuro. La previsión pasa por recuperar más trabajadores afectados por el ERTE e incluso realizar nuevas contrataciones.

Ondara Directorship S.L.U., empresa ubicada junto al Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) de Garray, ha firmado su primer contrato comercial de venta de cannabis medicinal con el distribuidor farmacéutico alemán ADREX Pharma, fortaleciendo así el retorno a la actividad industrial y el inicio de una nueva etapa de crecimiento.

El acuerdo supone un hito estratégico y económico para la compañía, ya que garantiza la venta de los primeros lotes producidos bajo licencia de la AEMPS y asegura ingresos estables a partir de 2026, permitiendo cubrir los costes operativos derivados de la reactivación del proyecto. Este paso valida el modelo de negocio de Ondara, basado en la producción de Cannabis sativa L. bajo estándares europeos GACP y GMP, y refuerza su posición como actor fiable en la cadena farmacéutica internacional.

“Este contrato representa mucho más que asegurar las ventas: es el punto de inflexión que nos consolida como empresa, que da sentido a años de trabajo y que demuestra que el esfuerzo del equipo empieza a dar frutos reales. A partir de aquí comienza una nueva etapa”, afirma Víctor Cabrerizo, director de la planta de Ondara.

El contrato se ha formalizado con ADREX Pharma, distribuidor farmacéutico independiente con sede en Koblenz (Alemania), especializado en la comercialización de productos de cannabis medicinal, incluyendo flores, extractos y fórmulas magistrales, y con licencias de fabricación, importación y distribución conforme a la normativa alemana.

ADREX Pharma es reconocido como la empresa privada independiente de cannabis medicinal más grande de Alemania. Actualmente provee a 19.000 farmacias del país siendo líder de mercado en varias categorías de productos, con una fidelización a través de pedidos recurrentes de sus farmacias clientes por encima del 80%.

Este acuerdo permitirá que el cannabis medicinal producido en Soria por Ondara llegue masivamente a los pacientes alemanes a través de un canal de plena confianza, obteniendo el mejor posicionamiento en uno de los mercados más competitivos y en mayor expansión de Europa. Alemania continúa siendo el principal importador mundial de cannabis medicinal, con un crecimiento sostenido durante los últimos años. En 2024 y 2025, el mercado alemán ha experimentado una expansión exponencial, impulsada por la reforma legislativa que amplía el acceso terapéutico.

Según el informe de IMARC Group, el mercado europeo alcanzará un valor de 2.500 millones de euros en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 18,3% hasta 2030, cuando se prevé que supere los 6.000 millones de euros. Alemania lidera esta expansión, seguida de Reino Unido y Polonia.

Adicionalmente, la reciente aprobación de la ley de cannabis medicinal en España, que supone la creación de un importante mercado local y el inminente avance regulatorio en países como Francia, Dinamarca, Suiza y República Checa, impulsará la demanda europea a partir de 2026, situando a Ondara en una posición idónea para aprovechar este crecimiento del mercado europeo. Actualmente, el 65 % de la flor importada por Alemania procede de Canadá, y otro 20 % adicional pasa previamente por Portugal, cuya capacidad de procesamiento se ha visto afectada recientemente por suspensiones y demoras regulatorias.

Esta situación abre una ventana de oportunidad única para Ondara para posicionarse como un centro de producción de referencia en Europa, gracias a su alta capacidad productiva (única en Europa), costes competitivos, proximidad a los principales mercados y calidad de sus variedades. “Firmar con un socio de la magnitud de ADREX Pharma nos permite asegurar producción, ingresos y visibilidad en un mercado que es la referencia europea. Es la confirmación de que el trabajo hecho hasta ahora abre la puerta a una etapa de estabilidad y crecimiento”, enfatiza Cabrerizo.

Gracias a este primer contrato comercial, Ondara podrá mantener su actividad productiva durante todo 2026, garantizando la comercialización de su flor seca y permitiendo cubrir los costes operativos de personal, energía y materias primas. El contrato sienta además las bases para nuevas alianzas comerciales y ampliaciones de capacidad, con el objetivo de duplicar la producción y alcanzar un modelo económicamente autosuficiente y altamente rentable.

Actualmente, la empresa prevé seguir aumentando su plantilla tanto del personal que permanece en ERTE, como en nuevas contrataciones, reforzando las áreas agrícola, farmacéutica, técnica y de calidad. Todo el proceso, desde la clonación hasta el envasado final, se lleva a cabo íntegramente en las instalaciones de Garray, consideradas entre las más avanzadas del sector en España y en Europa.

Ondara plantea centrarse de manera intensa en el cultivo y la producción, buscando obtener la máxima calidad de producto posible para cumplir con el contrato vigente. Adicionalmente a este contrato, existen conversaciones muy avanzadas con otros potenciales clientes en Europa, muy interesados en disponer de un proveedor confiable, de alta calidad y cercano, que sustituya el tener que tratar con numerosos proveedores de fuera de la UE, cada uno con sus problemas particulares y aprovechar la capacidad única de Ondara de ofrecer altos volúmenes de producción sin riesgo de desabastecimiento.

Con la firma de este contrato, Ondara cierra el círculo iniciado el pasado mes de junio con la creación y puesta en marcha de su nuevo plan estratégico. La ejecución de este plan ha permitido conseguir grandes avances en muy poco tiempo, desde la obtención del permiso de la AEMPS para el cultivo y producción de 5 toneladas, solicitud de un segundo permiso de 5 toneladas adicionales, a la inversión en tecnología innovadora que elimina la microbiología y alarga la vida útil del producto hasta los 24 meses, garantizando la aceptación por parte de los clientes del 100% de los lotes producidos.

Pese a ello, aún no se han obtenido los objetivos fijados en dicho plan para financiar las operaciones hasta que los contratos activos generen ingresos suficientes. Por este motivo, durante los próximos meses, seguirá siendo clave para Ondara avanzar con su estrategia de financiación, cerrando nuevas etapas de la ronda de inversión iniciada en septiembre y obteniendo los primeros compromisos de las instituciones públicas de Castilla y León para acceder a financiación pública.

“Pedimos la colaboración institucional necesaria para que Ondara pueda despegar definitivamente, consolidarse en el negocio del cannabis medicinal y crecer hasta convertirse, por capacidad y tecnología, en una de las empresas más potentes del sector en Europa. Creo que tanto por el esfuerzo realizado por el equipo de Ondara como por los buenos resultados obtenidos que se culminan ahora con este primer contrato, es el momento de obtener este apoyo”, subraya Víctor Cabrerizo.

En este sentido, Ondara ha mantenido numerosas reuniones con la Junta de Castilla y León, ICECyL, Iberaval, Soria Futuro y Sodical, entre otras instituciones, que han mostrado gran interés en conocer y analizar el proyecto, pero que aún no han ofrecido alternativas de financiación pública, algo esencial para aprovechar la oportunidad que representa este nuevo contrato y el fuerte crecimiento de la demanda en Europa.