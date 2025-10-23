Vázquez afirma que la unidad de radioterapia en Soria ya está «plenamente operativa»

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La nueva Unidad de Radioterapia de Soria está «plenamente operativa» y ahora mismo no hay ningún paciente que requiera radioterapia en Soria que esté esperando, manifestó el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, sobre el funcionamiento del servicio, que comenzó su actividad en julio en el Hospital Universitario Santa Bárbara. Vázquez aclaró que todos los pacientes a los que se puede aplicar tratamiento en Soria lo están recibiendo, al margen de aquellos que por decisión médica y por requerir alguna técnica especial han de ir al hospital de referencia, es decir, a Burgos. «Se ha empezado en el mes de julio y ya tenemos un ritmo bastante adecuado, no hay ningún paciente que requiera tratamiento radioterápico en Soria que no se le pueda dar», matizó Vázquez, que acudió a la inauguración de las Jornadas Internacionales de Investigación en Enfermería, organizadas por el Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería de Castilla y León y la Fundación Index, y también del nuevo centro de salud de Garray, con una inversión de 48.000 euros financiada con fondos de cohesión territorial.

El consejero, «satisfecho», por el funcionamiento de la unidad, afirmó que radioterapia se encuentra «dentro de los números previstos». «El acercar una prestación a la población hace más fácil que los médicos tengan menos dificultad a la hora de movilizar a un paciente, y, por tanto, nos pasará como en otros sitios, por ejemplo en Ávila, que ha superado las expectativas, pero aquí todavía estamos dentro de los plazos», añadió.

Del mismo modo, confirmó que la mesa del Hospital Virgen del Mirón llegará antes de que acabe el año, como ya anunció en el pasado pleno de las Cortes. «Me remito al 15 de julio de este año, que estuve en Soria, y dije dos cosas importantes. Una, cuando se aproximara el fin de las obras del Santa Bárbara, y dos, dentro del último trimestre del año 2025. Todavía creo que estamos dentro del último trimestre y existe margen para poder convocarla, y la Junta de Castilla y León cumple con lo que dice. No entiendo el nerviosismo de ciertas fuerzas por tener la Mesa del Mirón. Todavía estamos en el plazo que yo me comprometí», destacó, en referencia a las críticas del PSOE en este sentido.

Por otro lado, Vázquez, que también visitó las obras del Santa Bárbara, que concluirán a principios de 2026, anunció que en la próxima Mesa Sectorial de Sanidad se aprobará el aumento de 67 plazas de enfermería especializada para atender a ese sector de la población envejecido y con enfermedades crónicas. Se trata de profesionales de Enfermería Familiar y Comunitaria para dar respuesta mucho más especializada y con mayor experiencia «a este problema importante del envejecimiento y la cronicidad», recalcó. El primer objetivo en los siguientes meses, avanzó, es contar con una plaza de enfermera especialista por cada centro de salud para poder gestionar los casos de cronicidad dentro del sistema sanitario y potenciar la educación de los pacientes para «llegar al cabo de los años y después de varias generaciones, a romper ese binomio entre envejecimiento y cronicidad, para hablar mucho más de longevidad».

En ese sentido, destacó la labor realizada en jornadas como las que se celebran estos días en Soria y que reúnen a unos 250 participantes. «Yo creo que foros como éste son importantes porque se intercambian experiencias y, sobre todo, las conclusiones nos pueden servir para intentar mejorar la atención a nuestros pacientes crónicos, a nuestros pacientes mayores».

La cronicidad supone actualmente el 80% de las atenciones que se dan en el sistema de atención primaria de Castilla y León y el 60% de los ingresos hospitalarios. «Estamos hablando de aspectos muy importantes, tanto por el volumen de población como por la importancia que tienen dentro del sistema sanitario», y matizó que «la profesión más indicada para gestionar y cuidar a los pacientes crónicos de edad avanzada es la enfermería».

Por su parte, el presidente del Colegio de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz, apuntó que las jornadas tienen como objetivo que los profesionales continúen investigando, ya que redundará en una disminución del gasto sanitario y la mejora del paciente. Por eso reclamó que la investigación que está desarrollando la enfermería, «no se quede en los congresos ni en los cajones, sino que se pueda aplicar al día a día de nuestros trabajos para poder dar una información a los ciudadanos, para poder dar una educación para la salud y transmitirles unos hábitos saludables».