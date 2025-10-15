La investigación enfermera aborda en Soria el envejecimiento y la cronicidad

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Soria acogerá las III Jornadas de Investigación en Enfermería (Invescol) los próximos días 23 y 24 de octubre, organizadas por el Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería de Castilla y León, el Colegio de Enfermería de Soria y la Fundación Index, con el fin de apoyar a los profesionales que opten por proyectos investigadores. "El objetivo es el pequeño investigador, que sólo tiene cabida aquí. Hay que crear espacios para que los compañeros que no tienen ayuda institucional en sus proyectos, que pueden ser pequeños pero que suponen avances", como destacó la vicepresidenta del Consejo de Enfermería de Castilla y León, Esther Reyes, en la presentación de estas jornadas que contará con 250 profesionales, procedentes sobre todo de Castilla y León, pero con presencia también de otras comunidades autónomas y de Portugal.

La cita, que lleva por título Envejecimiento y cronicidad. Transferencia del conocimiento ante desafíos globales, analizará el papel de la enfermería en el abordaje del envejecimiento poblacional y la gestión de enfermedades crónicas, favoreciendo la transferencia del conocimiento entre investigación y práctica clínica.

Reyes destacó que cada vez son más los profesionales, bien doctores bien en su práctica diaria, los que se dedican a la investigación, aunque aún sigue siendo difícil el apoyo institucional para este cometido y deben optar por hacerlo fuera de sus horas laborales.

En esta ocasión, las jornadas, que se celebran en el Aula Magna Tirso de Molina, se presentarán 56 comunicaciones digitales, orales y pósteres, así como diversos estudios sobre la atención a la población envejecida, elaboradas por profesionales de Castilla y León, Comunidades limítrofes y también Portugal, con el objetivo de que los conocimientos adquiridos durante su investigación puedan convertirse en práctica clínica diaria de la enfermería.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Enfermería de Soria, Isabel Galán, indicó que las III Jornadas Invescol es una apuesta “por profundizar sobre la importancia en la implementación de evidencias científicas en la práctica clínica y el efecto que produce en el reconocimiento de la efectividad de los cuidados de Enfermería en un entorno de necesidades ineludibles que deben procurar un final de ciclo vital más cercano y atendido para las personas mayores” subrayó.

Las responsables colegiales pusieron de manifiesto el alto porcentaje de población envejecida, habitualmente cronificada y pluripatológica, que necesita los cuidados y atenciones de la enfermería, de ahí la importancia de seguir investigando en este campo, abordando en estas jornadas aspectos muy diversos, desde la calidad de vida en la vejez, el edadismo, el maltrato de personas mayores, a otros muchos aspectos, también con la perspectiva de cómo se trabaja todo ello en Portugal.

Destacaron asimismo el "déficit" de profesionales de enfermería en Castilla y León, algo que queda aún más patente en servicios sociosanitarios, "más abandonada institucionalmente y con peores condiciones laborales".

En lo que respecta a las jornadas, la conferencia inaugural correrá a cargo del presidente del Consejo Internacional de Enfermería, José Luis Cobos, que representa a enfermeros de los cinco continentes, que hablará sobre Desafíos globales y futuro de la enfermería en el envejecimiento y la cronicidad. Su intervención estará apoyada por Enrique Forner, presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería de Castilla y León, que actuará como moderador.

El programa, que incluye numerosos talleres y comunicaciones que se desarrollarán de manera paralela a los actos del panel central continuará con una mesa redonda sobre “Envejecimiento y calidad de vida” en la que además de Begoña Franco, responsable de la Gerencia de Sociales en Miranda de Ebro participarán Inmaculada Rodríguez, profesora de Enfermería y Ana Martínez y Laura Carrillo, enfermeras especialistas en enfermería familiar y comunitaria. Un encuentro moderado por Patricia Pérez, presidenta del Colegio de Enfermería de Palencia.

Por la tarde se hablará en una mesa redonda sobre la necesidad de luchar contra el edadismo, prevención de conductas suicidas y el maltrato de personas mayores: factores implicados, prevalencia y prevención. Ainhoa Lozano, enfermera por la Universidad Complutense de Madrid se hará la encargada de moderar el encuentro en el que participarán Esther Bahillo, enfermera y miembro de la Asociación de Geriatría de Soria, Lourdes Ollero, doctora del programa de Doctorado de la Universidad de Salamanca. Biomedicina Clínica y Experimental y por último Isabel Iborra, profesora de la Universidad Católica de Valencia.

El viernes se conocerá el enfoque integral para el bienestar de los pacientes en Portugal, así como el programa de investigación en dependencia y cronicidad “Lean portugués”. Y para ello han sido invitadas Lisa Gomes, profesora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Minho y Andreia Jorge Silva da Costa, profesora en la Escuela Superior de Enfermería de Lisboa.

Este espacio de actualización y conocimiento profesional contará en la conferencia de clausura con la intervención de Maribel Morente, enfermera e historiadora que reflexionará sobre la evolución histórica en el cuidado de los ancianos.