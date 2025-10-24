El alcalde de Soria acusa a la Junta de «insultar» a los sorianos con la mesa del Mirón

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, comprometió la celebración de la mesa de planificación del Hospital Virgen del Mirón en abril de 2024, han pasado 18 meses y sigue pendiente, criticó ayer el alcalde de Soria, Carlos Martínez, quien afirmó que este retraso es «un insulto a la inteligencia de los sorianos», acusando a la Junta de «tomadura de pelo». «Hay que tener la cura muy dura para que una reunión comprometida en noviembre del año pasado y diga que aún tiene tiempo», añadió, en referencia a las declaraciones del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, el pasado jueves en su visita a Soria.

«Vuelve a mentirnos», lamentó el alcalde, y destacó que los sorianos llevan también 19 años esperando el fin de las obras del Hospital Santa Bárbara. «Una obra que tenía que estar acabada hace muchísimo tiempo porque el comienzo de esta obra de reforma parte del año 2007. Es el año que tomamos posesión de este Ayuntamiento. 19 años después, seguimos arrancando las obras del aparcamiento, o seguimos ajustándonos a unos plazos que para el señor consejero, para el señor Fernández Mañueco, para la Junta de Castilla y León, siempre son válidos», manifestó. El alcalde reclamó una fecha cierta para trabajar en la mesa de planificación del Hospital Virgen del Mirón después de la larga espera.