Más de 750 participantes acompañan a las ánimas de la leyenda becqueriana

Cayó la noche y salieron las ánimas de la pluma de Gustavo Adolfo Bécquer. Para acompañarlas, más de 750 corredores y caminantes, muchos con sus disfraces a tono, se dieron cita en un recorrido por la ribera del Duero que comenzó pasadas las 20.00 horas. Quisieron participar en la nueva cita de la Carrera de las Ánimas, y van seis ya, y con ello contribuir de forma solidaria, con su inscripción, a apoyar a la Fundación Menudos Corazones, una entidad que acompaña y apoya a niños con cardiopatías congénitas y a sus familias.

La organización decidió cambiar el itinerario en esta ocasión, habitualmente por el monte de las Ánimas, precisamente para facilitar la participación y que todo el que quisiera colaborara sin el impedimento de la orografía en el recorrido.

Pero eso no impidió que todos los protagonistas de la leyenda becqueriana saliera a sorprender y acompañar a los corredores y caminantes. A la cita no faltaron ni Alonso ni Beatriz, tampoco los lobos, los nobles, los templarios, las ánimas... en la combinación de deporte, terror y compromiso social que supone la celebración de la VI Carrera/Marcha Nocturna Solidaria Monte Pinos.

La cita no competitiva, dramatizada y nocturna, recorrió los alrededores del Monte de las Ánimas, junto al río Duero, en dos modalidades, la carrera nocturna, de cinco kilómetros, para mayores de 16 años, y una marcha nocturna, de tres kilómetros, recomendada para mayores de ocho años, ideal para familias, grupos de amigos y todo aquel que quiera vivir una noche diferente. Ambos recorridos, accesibles, fueron iluminados con balizas, con voluntarios y puestos de control a lo largo del trayecto.