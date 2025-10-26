Futuro «negro» para Tableros Losán tras una nueva prórroga del permiso retribuido

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

A pesar de la inyección económica de la Junta de Castilla y León de dos millones de euros que, a priori, garantizaba la llegada de un nuevo inversor, la actividad en Tableros Losán continúa sin arrancar. Así lo confirmaron esta semana los sindicatos que indicaron que la compañía «ha prorrogado el permiso retribuido del 20 de octubre al 9 de noviembre» evidenciando el cese temporal de la actividad en la planta y dejando por delante un futuro «negro y cada vez más desesperanzador», tal y como señaló María Enciso, secretaria general de CCOO en Soria.

A este escenario se une que los trabajadores «no han cobrado todavía la nómina de septiembre de forma íntegra», aseguró, por su parte, el responsable de Industria de UGT, Pablo Soria. La empresa, subrayó, ha enfrentado «diez demandas de trabajadores reclamando la extinción del contrato por falta de ocupación efectiva e incumplimiento de pagos. Se han ganado diez con sentencia en Soria y el Tribunal Superior de Burgos y hay otras tantas a la espera de juicio».

Y es que, continuó Enciso, «la plantilla al final va a terminar acudiendo al Juzgado. No se puede vivir sin cobrar teniendo en cuenta que están atados a la empresa. Hay un contrato que les vincula a la firma y no pueden ir a otro sitio». En este punto, aplaudió «la paciencia de los trabajadores que están aguantando con la esperanza de que pueda salir adelante».

Tanto UGT como CCOO exigieron «una explicación a la Junta» ante esta situación ya que la ayuda económica proporcionada a Losán se vinculaba a la vuelta a la actividad de la fábrica, el pago de los salarios y el mantenimiento del empleo por el nuevo grupo inversor, sin embargo, nada de esto se ha cumplido.

Respecto al grupo inversor «nos han trasladado que no pueden darnos el nombre apelando a la confidencialidad y que estaba a la espera de la firma de una serie de avales para poder arrancar», apuntó Enciso sobre una información que la factoría trasladó al comité de empresa el pasado mes de septiembre. Pero, desde entonces, no se ha avanzado en positivo dejando entrever las dudas que les asaltan en torno a este supuesto grupo que llegaba a reflotar la planta.

En este sentido, Enciso criticó «la falta de transparencia en la información que nos traslada la empresa. Nos dijeron que la actividad se iba a reactivar en octubre y, en vez de eso, se ha prorrogado el permiso retribuido para que los trabajadores no acudan a sus puestos de trabajo» mientras siguen recibiendo un sueldo, aunque el de septiembre aún no ha llegado.

La secretaria general de CCOO en Soria, continuó, que «no hay información real ni clara por parte de los responsables de la planta y, por ello, se duda de que las negociaciones con el grupo inversor estén realmente tan avanzadas como nos trasladaron». No en vano, aseguró la dirigente de CCOO en Soria, «no sabemos el problema que existe para que no se haya firmado ya con el grupo inversor. Todo ello genera a la plantilla más incertidumbre y desconfianza. No se ve claridad y los trabajadores enfrentan un escenario incierto».

Aunque de momento no hay ninguna reunión pactada entre las partes, esta situación de prórroga del permiso retribuido, falta de actividad y también que la plantilla no cuente con su nómina de septiembre abonada, lleva al comité de empresa a emplazar a una nueva reunión a los interlocutores de la compañía para exigir explicaciones y respuestas. «La empresa nos reúne y nos da información cada cierto tiempo pero la verdad es que no aclaran nada. No sales con ninguna tranquilidad de las reuniones. Al contrario», lamentó Enciso.

Al final, la vuelta al trabajo de julio fue un mero «espejismo», tal y como lo calificaron los sindicatos a posteriori, para poder cobrar la ayuda comprometida por la Junta. Una actividad que se retomó tras meses de parón y que duró escasas jornadas ya que en agosto la fábrica volvió de nuevo a cesar la producción.

El argumento de la empresa, según trasladan los sindicatos, fue entonces que no tienen pedidos. Pero tampoco tenían clientes en julio, sino que produjeron «para tener stock», lo que ya hizo sospechar de las intenciones de cara a la galería. Con todo, el principal problema es la falta de liquidez porque los dos millones que les aportó el Gobierno regional de Castilla y León ya se habrían gastado. En julio tuvieron que pagar el suministro de madera, los gastos de producción y abonar los sueldos de los empleados, con lo que habría vuelto a los «número rojos», como indican los sindicatos que no son nada optimistas.