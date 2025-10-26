La abogada con embarazo de riesgo sancionada en Soria denunciará al juez por acoso

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La abogada en situación de embarazo de riesgo que fue sancionada por no acudir a un juicio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Soria denunciará al juez titular del mismo por acoso, amenazas y coacciones, según pudo saber este periódico de fuentes próximas. La denuncia se basa en la presunta actitud del magistrado cuando pidió a la letrada, vía telefónica y a través de funcionarios del Juzgado, de forma reiterada, según fuentes próximas, que compareciera en el juicio, en mayo pasado, de forma telemática, a lo que ella respondió con un informe médico que recogía su necesidad de guardar reposo por preeclampsia (hipertensión arterial que puede implicar riesgos graves tanto para la madre como para el feto).

La denuncia al juez, que todavía no se ha producido, llega después de que éste remitiera a la Fiscalía de Soria el asunto por posible falsedad documental, por entender el magistrado que podría existir este delito al detectar cambios en el informe médico que envió la abogada primero al Juzgado número 3, que denegó la petición de suspensión del juicio, y después al Juzgado de lo Penal, que sí atendió la solicitud de retrasar la vista oral, por un asunto de tráfico relacionado con la pérdida de puntos del carné de conducir. La investigación llevada a cabo por la Fiscalía motivó su envío al juzgado para la instrucción del caso al detectar indicios de delito. El propio ginecólogo aseguró ante el fiscal que sólo había emitido un informe.

Fuentes próximas a la abogada sancionada sostienen que los únicos cambios en el informe médico que se remitió a los dos juzgados, primero a uno, que denegó la suspensión y luego a otro, que la aceptó, son los que afectan a los datos personales de la letrada, por protección de datos, que sí fueron borrados del documento enviado al Penal. Añaden estas fuentes que dicho informe, que no es preceptivo mostrar, únicamente el justificante, evidenciaba la necesidad de guardar reposo domiciliario ante el riesgo de una subida de la tensión arterial que complicaran la evolución del embarazo. En ningún caso se trataba de una baja laboral sino de un informe del ginecólogo exponiendo la necesidad de la paciente de guardar reposo por su situación de embarazo de riesgo.

La abogada pidió inicialmente la suspensión del juicio rápido en el número 3, que estaba previsto para el 14 de mayo, y el Juzgado fijó una nueva fecha dos días después, a lo que la letrada respondió igualmente solicitando un aplazamiento, recibiendo nuevamente la negativa del juez.

Fuentes próximas al caso insisten en que no existía ninguna urgencia en la celebración de la vista puesto que no había otra parte personada ni se perjudicaba a nadie.

El juicio rápido se celebró finalmente con un abogado de oficio y se derivó al Juzgado de lo Penal que aceptó un aplazamiento y lo fijó para esta semana pasada de octubre, si bien, tampoco pudo celebrarse por incomparecencia de los agentes de Policía citados, indicaron fuentes próximas al caso.

La vista oral se ha vuelto a fechar para el mes de marzo de 2026, por lo que desde el entorno de la abogada sancionada señalan que queda patente que no existía ninguna urgencia.