Música
El órgano de la concatedral de San Pedro celebra su 60 cumpleaños
Bruno Forst es el organista titular del templo soriano
Un 26 de octubre de 1965 el órgano de la concatedral de San Pedro deleitaba por primera vez con sus especiales sones a los sorianos que acudieron en aquella fecha al templo. Este domingo se han cumplido, por tanto, 60 años desde que este instrumento participa, como uno más, en la eucaristía dominical acompañando a los fieles y bajo las expertas manos del organista titular, Bruno Forst. El órgano también es protagonista con motivo de algún concierto especial.
Provincia
La Concatedral de San Pedro como sala de conciertos, en imágenes
Mario Tejedor
Con motivo de la presentación del nuevo órgano en sociedad se ofreció un concierto inaugural el 26 de octubre de 1965. Un instrumento que fue construido e instalado por Organería Española SA, según la información recogida por los medios de la época. El evento fue organizado por el Cabildo de la Concatedral y patrocinado por la Caja de Ahorros de Soria.
El concierto tuvo una primera parte a cargo del maestro Martínez Solaesa que interpretó Tocata y fuga en Re menor, J. Sebastian Bach. Segundo concierto primer movimiento, G. F. Haendel. Adagio, J. Guridi. Final Sonata número I, Alexandre Guilmant.
A continuación, actuó el Conjunto de Cuerda del Colegio San José, integrado por muchachos de Bachillerato con edades entre 12 y 16 años. Es un conjunto, indicó la prensa de entonces, «bien preparado que se colocó a la cabeza de las rondallas españolas obteniendo para Soria la medalla de Oro del Campeonato Nacional en marzo en Cuenca. Su vastísimo repertorio, cuidada dirección y técnica impropia de su edad, les han merecido los mayores elogios de músicos de gran nota». Interpretaron el Minueto-D. Juan, W. Amadeus Mozart, Polonesa Suite en Si menor, J. Sebastian Bach. Minueto en Sol mayor, L. Van Beethoven, Aparición, arm. V. Echevarria. Adagio Sonata Patética, L. Van Beethoven.
La segunda parte del concierto corrió a cargo, como organista, del maestro Jose María Ibarbia que interpretó Toccata, A. Mailly. Elevation, A. Baiste. Variationes, J. Bommet. Gavotte de Mignon, W. J. Westbrook. Fuga en Re mayor, J. Sebastian Bach. Paques Fleuries, A. Mailly. Rapsodia Americana, Pietro A. Yon.