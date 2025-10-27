Montes de Soria registra más de 900 permisos en una semana ante la llegada de las setas en noviembre

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

En poco más de veinte días Soria ha registrado 40 litros por metro cuadrado de precipitaciones gracias a las continuas borrascas que se han sucedido, según los datos de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), un 30% por debajo de la media de los últimos años, pero alivia la sequía de los meses de julio, agosto y septiembre, con 40 litros en todo el periodo, y también alienta la producción micológica de la campaña de otoño, la más esperada por los recolectores, que hasta ahora había quedado paralizada por la falta de lluvias. De hecho, en apenas una semana se ha disparado la expedición de permisos, 900, que son casi la mitad de todos los del mes de octubre y el 10% de todo el año.

Además, las temperaturas están ayudando, con máximas todavía rozando los 20 grados y mínimas que rondan los cinco grados, de modo que los expertos apuntan a la fructificación para dentro de unos diez días.

Hasta el momento en las parcelas de investigación de Pinares Llanos y Pinares del Micocyl, el proyecto micológico de la Junta de Castilla y León que gestiona la Fundación Cesefor, se ha empezado a ver alguna especie en zonas de vaguada, pero sin interés culinario. Y posiblemente en valles donde se haya acumulado la humedad también ha podido florecer algún níscalo. Lo explica el responsable del área de micología del Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León, José Miguel Altelarrea, quien constata que apenas han pasado días desde que ha empezado a llover en los montes y todavía es pronto para que se asiente el agua registrada. No obstante, asegura que estas precipitaciones permiten ser optimistas y mirar a noviembre para la fructificación porque las temperaturas están acompañando, por ahora sin heladas continuas y máximas todavía suaves.

Aún así, el monte está lleno de amantes de la micología expectantes por ver algo, dado que la campaña se está haciendo esperar. «Veremos a ver si ya es tarde para que despierten algunas especies o estamos a tiempo, porque desde luego en Soria en diciembre e incluso en enero como en la temporada pasada hemos visto muchas de las comestibles más conocidas». Cree que en unos diez días es previsible que arranque la campaña micológica de otoño, y agregó que la primera especie que podrá recolectarse será la seta de cardo. «La producción ahora mismo es muy poco significativa. En los inventarios realizados no se ha registrado producción», indica.

Estas ganas se han reflejado de manera directa en los permisos de recolección de setas en el que es el acotado de mayor superficie de la provincia, Montes de Soria, que en la última semana se han incrementado considerablemente, según explica José Antonio Vega, director técnico de esta asociación que aglutina a más de un centenar de propietarios y permite recolectar por 160.000 hectáreas. «Se nota mucho la llegada de las lluvias respecto a los meses anteriores», dado que en apenas cinco días «se han expedido casi 900 licencias». No obstante, cree que hasta que no salgan las primeras setas la cifra no se va a mover mucho.

Y es que hasta la fecha Montes de Soria contabiliza 10.900 permisos, una cuarta parte de los que se habían expedido en 2024 por las mismas fechas, 46.903. El año pasado sí que acompañaron las lluvias, con 180 litros por metro cuadrado entre septiembre y octubre. En agosto de este año apenas se contabilizaron 290 licencias, otras 1.435 en septiembre y en octubre, 2.030, mientras que en septiembre del año pasado se registraron 17.611 permisos y 26.399, en octubre, dado que en las últimas campañas son los meses habituales para el arranque de la campaña de otoño. Aún así, llama la atención de que las 900 licencias expedidas en una semana son casi la mitad de todas las de octubre y el 10% de las del año.

La ausencia de especies micológicas repercute sobre todo en los permisos de micoturistas, con 3.311 este año frente a los 24.765 de 2024, lo que da una idea de la importancia de la llegada a la provincia de visitantes amantes de las setas, un sector resentido por el momento pero ansiando buscar ejemplares en cuanto florezcan.

La mitad de las licencias son locales, 5.147, y otras 2.447 vinculadas; en 2024 había 17.067 locales y 5.071 vinculadas. Sin olvidar que de las 10.900 este año 2.258 son comerciales y el año pasado había 5.132, eso sí, de 46.903, lo que demuestra que cada vez son más los vecinos de los pueblos socios de Montes de Soria que se animan a sacarse este permiso.

De todas formas, Vega asegura que «el monte está respondiendo a la llegada de las precipitaciones» porque la asociación ha conseguido montar dos exposiciones de setas, una en El Burgo de Osma y otra en el centro comercial Camaretas, con “50 especies recolectadas esta misma semana».

De hecho, la ausencia de setas no ha impedido a Montes de Soria desplegar desde el 7 de octubre la que es la mayor oferta micoturística del país, con más de 70 actividades en 30 localidades, el Micotour de Otoño 2025, que lleva todos sus recursos expositivos y divulgativos y que pueden desarrollarse de forma simultánea en varias localidades exposiciones, talleres y otras muchas actividades. En Navaleno, su veterana asociación micológica lleva desarrollando actividades desde el 11 de octubre hasta el 2 de noviembre, concluyendo con la feria micológica en la que colaborará también Montes de Soria.

Noviembre será la ocasión para realizar parada en Beratón, Borobia, Villálvaro, San Leonardo de Yagüe, Montejo de Tiermes y Rejas de San Esteban en los primeros días, para seguir ruta hacia Ágreda, Fuentetoba, Ólvega, Ocenilla, Almarza y Peñalba de San Esteban. Antes de acabar el mes, también visitará Bayubas de Arriba, Navalcaballo y los Rábanos.

Con los últimos días del otoño y de cara a diciembre, las paradas del Micotour se centrarán en Espejón, Quintana Redonda, Valdemaluque, Quintanilla de Tres Barrios y Vadelavellano de Tera, donde concluirá este viaje, esperando que todos hayan podido adentrarse un poco más en el mundo de la micología, conociendo y disfrutando todo lo que les ofrece el Parque Micológico Montes de Soria.