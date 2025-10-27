Arranca Soria Gastronómica maridando vanguardia y monte en la cocina

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Pistoletazo de salida para el XI Congreso Internacional de Cocina y Turismo Micológico Soria Gastronómica que arranca este lunes convirtiendo a Soria en el epicentro mundial de la micología con la presencia de prestigiosos chefs, destacados expertos gastronómicos, ponencias micológicas y salidas al campo, entre otras actividades programadas de la mano de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta que celebra este evento cada dos años.

La cita, que se desarrolla durante este lunes y martes, fue presentada hace unas fechas por la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, que indicó que el evento va a contar «con una docena de cocineros de prestigio internacional junto a expertos en turismo micológico y científico procedentes de siete países». Todo con el objetivo de «situar a Soria en el epicentro mundial de la micología aplicada a la gastronomía y el turismo», aseveró Sancho.

El programa de este año, según fuentes regionales, será especialmente participativo e inmersivo. Además de contar con ponentes de máximo nivel, se ha diseñado un circuito de talleres especializados en diferentes puntos de la ciudad para que los congresistas puedan vivir Soria, recorrer su patrimonio y disfrutar de su esencia.

Los talleres se distribuyen en espacios emblemáticos como el Convento de Santa Clara, el Aula de Cocina del Centro Cívico Bécquer y la sala de cocina del Mercado Municipal. Además, se pretende llevar la experiencia al origen con talleres de campo y visitas guiadas al parque micológico de Valonsadero como el que tiene lugar este lunes a primera hora justo antes de la inauguración del evento.

Las sedes centrales que refuerzan esta inmersión cultural son el Aula Magna Tirso de Molina y el Claustro del Convento de la Merced. Todo ello para poner el foco en un congreso que trata sobre sostenibilidad, ciencia, turismo y sabor con el objetivo de disfrutar de la cocina micológica con cocineros de primer nivel.

Este año, como novedad, se apuesta por un Congreso más abierto y participativo a la ciudad y visitantes, con talleres en diferentes espacios de la ciudad, para que los congresistas puedan vivir Soria, recorrerla y disfrutar de su patrimonio, según hizo hincapié la viceconsejera durante la presentación de esta cita, que lleva por lema ‘Del monte a la vanguardia: Vivir el Monte. Proteger las Setas. Crear sabor’.

Otra de las grandes novedades es la presencia de las setas de Sudamérica, tanto en su vertiente salada como dulce, que tendrá un protagonismo especial con la chef Marsia Taha Mohamed Sala quien mostrará la riqueza micológica del altiplano boliviano y de la selva amazónica.

Precisamente, entre los nombres propios que van a estar presentes estos días en Soria para mostrar sus platos en primera persona están Igor Zalakain (chef que forma parte del equipo creativo del restaurante Arzak en San Sebastián. Su rol principal se centra en el Laboratorio del restaurante enfocando su trabajo en la creación, la experimentación y la innovación culinaria), Cynthia Yaber (chef de origen mexicano que ha desarrollado una carrera brillante en España, especialmente en el País Vasco, actualmente, en el restaurante Arzak). También hay que hablar de Melania Cascante (jefa de cocina y propietaria del Hotel Rural Los Villares en Los Villares de Soria) y de Marsia Taha (mejor chef femenina de América Latina 2024 que ha dedicado más de una década a impulsar la gastronomía boliviana a nivel mundial).

Sin olvidar a Benito Gómez (su pasión heredada de sus padres restauradores, cristaliza en dos proyectos duales: el gastronómico Bardal -galardonado con dos Estrellas Michelín y dos Soles Repsol-, y Tragatá, su aclamado espacio de tapas) y a Samy Benabed (un chef con un enfoque culinario donde la naturaleza, la curiosidad y la sostenibilidad convergen).

También estarán presentes en esta cita Juanjo Losada (que mostrará una cocina leonesa de vanguardia profundamente arraigada en el producto local y la temporalidad) así como Carlos y Alba de Pablo (Carlos es el patriarca reconocido que estableció el restaurante Casa Vallecas en Berlanga de Duero, un referente en la provincia desde 1953. Su hija, Alba es la nueva generación que honra ese legado y lo evoluciona en el restaurante El Tilo de Vallecas).

Hay que nombrar además a Diego Sanz y Cristina Massuh (del restaurante abulense Caleña), Satish Sridhar y Manon Gingold (impartirán un taller de cocina micológica india) y Mar Marcos (jefa de cocina y propietaria del Restaurante España, en Fermoselle -Zamora-, un establecimiento familiar de tercera generación situado en el corazón de los Arribes del Duero).

Junto a los cocineros también serán protagonistas los ponentes que impartirán interesantes conferencias sobre cocina, micología y turismo. Alexis Guerin-Laguette, Eva Guillamón, Laura Mateo Vivaracho, Fernando Martínez Peña, Yolanda Santos Grande, Chema Paraled, Shota Nakano, Luz López, Mathias Rocheleau-Duplain y Jaime Olaizola.